MAGAZİN

Aleyna Tilki: Aptalca özgürüm

MAGAZİN HABERLERİ  | 02.05.2018 10:31 | Son Güncelleme

Şarkıcı Aleyna Tilki sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, hakkında yapılan haberlere yanıt verdi

Aleyna Tilki: Aptalca özgürüm

Reşit olmadan içkili mekanlarda sahne aldığı için Türkiye gündemine oturan ve alınan resmi kararla 18 yaşına girene kadar içkili mekanlarda sahne alması yasaklanan Aleyna Tilki geçen ay 18 yaşına girdi.

Arkadaşları ve ailesiyle birlikte yaptığı kutlamanın ertesi günü Bostancı’da konser veren Aleyna Tilki çok sayıda genç hayranı olan bir şarkıcı…

'ALEYNA’DAN ÖZGÜRLÜK YORUMU'

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ancak zaman zaman yaptığı çıkışlarla insanların tepkisini çeken Aleyna Tilki, eleştiri alan yorumlarıyla ilgili olarak şaşırtıcı bir açıklamada bulundu. Aleyna Tilki paylaştığı videonun altına şu notu düştü:

'ÖLDÜRMEYEN GÜÇLENDİRİR!'

“Eleştiri dünyasında, sizin tabirinizle aptalca, bulunduğum her alanda özgürüm. Evet aptalca özgürüm! Özgürlüğüme dil uzatıldıkça, özgürlük için daha da cesur oluyorum. ÖLDÜREMEYEN, GÜÇLENDİRİR”

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