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Aleyna Tilki: AVM'de esir kaldım

MAGAZİN HABERLERİ  | 28.04.2018 09:48 | Son Güncelleme

Aleyna Tilki konser öncesi alışveriş için gittiği bir AVM'de hayranlarının ilgisiyle karşılaştı. Tilki aşırı ilgiden işlerini halledemedi

Aleyna Tilki: AVM'de esir kaldım

Geçtiğimiz ay 18 yaşına giren ve bunu dostlarının düzenlendiği bir partiyle kutlayan Aleyna Tilki, sonrasında verdiği Bostancı konseriyle hayranlarıyla buluşma fırsatı yakalamıştı.

Aleyna Tilki, şimdilerde yoğun bir konser maratonuyla vaktini geçiriyor.

Özellikle çok sayıda minik hayranı bulunan Tilki zaman zaman bu hayranlarına günlük koşturması içinde denk geliyor…

Alışveriş için gittiği bir AVM’de kendisini tanıyan hayranlarıyla birlikte selfie çeken ve yine çektiği kısa videoları sosyal medya hesabından paylaşan Tilki hayranlarının ilgisine karşılıksız kalmayınca tüm işlerini bırakmak zorunda kaldı.

Fotoğraf ve imza isteklerini reddetmeyen Aleyna Tilki o anlardan yaptığı paylaşımın üzerine ‘AVM’de esir kaldım’ şeklinde esprili bir not bırakmayı da ihmal etmedi.

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