MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Aleyna Tilki-Aynur Aydın polemiğinde yeni perde! 'Bencilliğiniz bir aile genetiği'

Aleyna Tilki-Aynur Aydın polemiğinde yeni perde! 'Bencilliğiniz bir aile genetiği'

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.02.2020 23:17 | Son Güncelleme

Aynur Aydın ve Aleyna Tilki arasındaki söz düellosu giderek alevleniyor. Aynur Aydın'ın "Aleyna'nın üzerinde çok emeğim var" sözüyle başlayan atışmaya genç popçunun babası da dahil oldu.

Aleyna Tilki-Aynur Aydın polemiğinde yeni perde! 'Bencilliğiniz bir aile genetiği'

Geçmişte yakın iki arkadaş olan Aleyna Tilki ve Aynur Aydın'ın arasına kara kedi girdi. Aynur Aydın, geçtiğimiz günlerde vermiş olduğu röportajda, "Aleyna'nın üzerinde çok emeğim var" sözleriyle dikkat çekti. Aydın'ın açıklamasından sonra Aleyna Tilki de, "Aynur'un üzerinde benim de emeğim var" diyerek karşılık verdi.

ALEYNA'NIN BABASI AĞIR KONUŞTU

Karşılıklı ilginç iddiaların yankıları sosyal medyada sürerken, Aleyna Tilki'nin babası yeni bir polemik başlattı. Mehmet Tilki, Twitter hesabından Aynur Aydın'ı hedef alarak şu paylaşımı yaptı:

mehmettilki

"Aleyna'nın ayısı kadar ünlü olamayıp, Aleyna'nın vizyonundan reklam yapmaya çalışan, kendisini sanatçı sanan gündem yaratmaya çalışan hanımefendiye de buradan selamlar!"

AYNUR AYDIN HEMEN YANIT VERDİ

Mehmet Tilki'nin bu paylaşımına Aynur Aydın'dan yanıt ise gecikmedi:

Aynur Aydın, "Benim de bir kız evladı olduğumu unuttunuz herhalde! Sanırım bencilliğiniz bir aile genetiği! Ama Tilki Ailesi'ne tam yakışan bir hareket ettiniz..." mesajını yayınladı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERÇöp dökmeye dahi çıkmıyordu! Değişimi şoke ettiÇöp dökmeye dahi çıkmıyordu! Değişimi şoke etti
Tansiyon yükseliyor! Onur Tuna, Tuvana Türkay'ı sildi!Tansiyon yükseliyor! Onur Tuna, Tuvana Türkay'ı sildi!
Şimdi Türkiye'nin en güzel kızları arasında! Estetik harikası çıktı Şimdi Türkiye'nin en güzel kızları arasında! Estetik harikası çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Aynur Aydın, Aleyna Tilki, polemik,

En Çok Okunan Haberler

İran’da 2 kişide koronavirüs tespit edildi

İran’da 2 kişide koronavirüs tespit edildi

Faizlerin düşmesi can suyu oldu! Sıfır otomobiller banttan inmeden satılıyor

Faizlerin düşmesi can suyu oldu! Sıfır otomobiller banttan inmeden satılıyor

Eski Vali Orhan Çiftçi için 18 yıl hapis istemi!

Eski Vali Orhan Çiftçi için 18 yıl hapis istemi!

Türkiye'nin gündemine oturmuştu! Atakan Kayalar konuştu

Türkiye'nin gündemine oturmuştu! Atakan Kayalar konuştu

Bir ilimizde daha koronavirüs alarmı!

Bir ilimizde daha koronavirüs alarmı!

İstanbul'da rezillik! 16 asırlık tarih binalar arasında kaldı

İstanbul'da rezillik! 16 asırlık tarih binalar arasında kaldı

İlginizi Çekebilir

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Barış Manço'yla anısını anlatan konuğa tepki!

Barış Manço'yla anısını anlatan konuğa tepki!

Üstün görüntü kalitesine sahip televizyonlarda 829 TL’den başlayan fiyatlar!

Üstün görüntü kalitesine sahip televizyonlarda 829 TL’den başlayan fiyatlar!

MasterChef şampiyonu Serhat Akın için İzmir'e yerleşti

MasterChef şampiyonu Serhat Akın için İzmir'e yerleşti

Didem Soydan'dan üstsüz yatak pozu

Didem Soydan'dan üstsüz yatak pozu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ünlü oyuncu Damla Ersubaşı takipçisinin ağır yorumuna kayıtsız kalamadı

Takipçisinin ağır yorumuna yanıt verdi!

Ajda Pekkan ve Bülent Çavuşoğlu'nun 8 yıllık ilişkisi sona erdi

8 yıllık ilişkisi bitti!

Tansiyon yükseliyor! Onur Tuna, Tuvana Türkay'ı sildi!

Tansiyon yükseliyor! Onur Tuna, Tuvana Türkay'ı sildi!

Caroline Flack'ın ölüm sebebi ortaya çıktı

Ünlü sunucu intihar etmişti! İşte ölüm sebebi

Günler sonra ortaya çıktı! Aslı Enver ve Uraz Kaygılaroğlu sevgili mi?

Günler sonra ortaya çıktı! Sürpriz yakınlaşma...

Ünlü şef Danilo Zanna 'Maymun beyni yedim' itirafı

Ünlü şef Danilo'dan itiraf! Öyle bir şey yemiş ki....

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.