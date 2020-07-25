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Aleyna Tilki: Belki ben de şiddete uğramışımdır

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.07.2020 14:51 | Son Güncelleme

Yaptığı ilginç paylaşımlarla sık sık gündeme gelen Aleyna Tilki kadın cinayetleriyle ilgili kendine soru yöneltilince ne diyeceğini bilemedi. Tilki açıklamasında "Belki benim de başıma gelmiştir" dedi.

Aleyna Tilki: Belki ben de şiddete uğramışımdır

20 yaşındaki ünlü popçu Aleyna Tilki, güzellik merkezi çıkışı görüntülendi. Amerikan müzik devi Warner'la anlaşan ve şirketin resmi duyuru yapmasını bekleyen Tilki, gündemdeki kadına şiddet olaylarını değerlendirdi.

Aleyna Tilki, "Hiç fiziksel ya da sözlü şiddete uğradınız mı?" sorusuna ise kafaları karıştıran bir yanıt verdi. Tilki açıklamasında "Bilmem. Belki benim de gelmiştir bilmiyorum" dedi.

Tilki açıklamasının devamında ise "Ben ne kadar üzüldüğümü tarif edemiyorum. O kadar üzülüyorum ki konuşurken bile içim daha da acıyor. Bu yüzden içime kapanık biriyim kendi içimde inanılmaz üzülüyorum. Dillendirip bu şiddetlerin büyümesini istemiyorum. Ben bunlar için dua ediyorum inşallah böyle şeyler görmeyiz" dedi.


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