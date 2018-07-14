MAGAZİN

Aleyna Tilki: Bu yaz tatil yok

MAGAZİN HABERLERİ  | 14.07.2018 10:09 | Son Güncelleme

Genç popçu Aleyna Tilki, önceki gün Bebek'te objektiflere yansıdı.

Aleyna Tilki: Bu yaz tatil yok

Bebek sahilde bir gazete bayiine giren Aleyna Tilki, yerli ve yabancı birçok dergi aldı.

Çarşamba günü Türkiye'ye gelen ve Vodafona Park'ta konser veren Shakira'yı izlediğini ve çok beğendiğini söyleyen genç popçu, bu yaz tatil yapmayacağını, çok yoğun şekilde konser maratonunun devam ettiğini belirtti.

Geçtiğimiz mart ayında 18 yaşına giren Tilki'ye ekip arkadaşları tarafından doğum günü hediyesi olarak Scooter motor hediye edilmişti. Genç şarkıcı, ağustos ayında motor ehliyeti imtihanına girmek için hazırlık yaptığını açıkladı.

PARTNERKol kası uğruna sonunda bunu da yaptıKol kası uğruna sonunda bunu da yaptı
Eski yenge Bodrum'u salladı!Eski yenge Bodrum'u salladı!
Centilmen Cem Yılmaz! Centilmen Cem Yılmaz!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Aleyna Tilki magazin

En Çok Okunan Haberler

Hindistan'da toplu tecavüz! Okul müdürü, 2 öğretmen ve 16 öğrenci, 15 yaşındaki kıza...

Hindistan'da toplu tecavüz! Okul müdürü, 2 öğretmen ve 16 öğrenci, 15 yaşındaki kıza...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika bedelli askerlik açıklaması! Tarih verdi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika bedelli askerlik açıklaması! Tarih verdi!

Adnan Oktar'ın ilk ifadesi ortaya çıktı! Polis villada kepçe ile kazı yaptı

Adnan Oktar'ın ilk ifadesi ortaya çıktı! Polis villada kepçe ile kazı yaptı

Mustafa Ceceli'nin eski eşi Sinem Gedik'in İntizar'la ilişkisi velayet davasında ortaya çıktı!

Mustafa Ceceli'nin eski eşi Sinem Gedik'in İntizar'la ilişkisi velayet davasında ortaya çıktı!

Adnan Oktar operasyonu sonrasında her şey tek tek ortaya çıkıyor! Şoke eden detaylar...

Adnan Oktar operasyonu sonrasında her şey tek tek ortaya çıkıyor! Şoke eden detaylar...

İntizar ile Sinem Gedik'in ilişki yaşadıkları iddiasının ardından yapımcı Polat Yağcı'dan açıklama

İntizar ile Sinem Gedik'in ilişki yaşadıkları iddiasının ardından yapımcı Polat Yağcı'dan açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İntizar'ın son mesajı Mustafa Ceceli'ye mi?

İntizar'ın son mesajı Mustafa Ceceli'ye mi?

İntizar'la aşk yaşadığı iddia edilen Mustafa Ceceli'nin eski eşi Sinem Gedik harekete geçti!

İntizar'la aşk yaşadığı iddia edilen Mustafa Ceceli'nin eski eşi Sinem Gedik harekete geçti!

Mustafa Ceceli, Sinem Gedik ve İntizar aynı masada

Mustafa Ceceli, Sinem Gedik ve İntizar aynı masada

Simge Fıstıkoğlu 4,5 aylık hamile!

Simge Fıstıkoğlu 4,5 aylık hamile!

Gülben Ergen yıllar sonra bikinili görüntülendi!

Gülben Ergen yıllar sonra bikinili görüntülendi!

Eski yenge Bodrum'u salladı!

Eski yenge Bodrum'u salladı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.