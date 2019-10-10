Aleyna Tilki: Büyük bir sürprizim var

Genç şarkıcı Aleyna Tilki, eğitimini sürdürmek için geçtiğimiz günlerde Amerika'ya gitmişti. Tilki'yi annesi Havva Öztel ve kardeşi Ayça Tilki İstanbul Havalimanı'ndan uğurlamıştı.

California'da eğitimine devam edecek olan Aleyna Tilki, Amerika'dan ilk fotoğrafını yayınladı.

"BÜYÜK BİR SÜRPRİZİM VAR"

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Tilki, fotoğrafına İngilizce olarak, "Selam Amerika, büyük bir sürprizim var" notunu düştü.

Yeni projeleri merak konusu olan Tilki'nin bu paylaşımının ise photoshoplu olduğu iddia edildi. Genç şarkıcının takipçileri, paylaşımına "O ne kadar ince bir bel" şeklinde yorumlar yaptı.

"AİLEMDEN AYRI KALACAĞIM"

Geçtiğimiz aylarda yurt dışında okuyup okumayacağı üzerine sorulan soruya Tilki, "Amerika'da okuyacağım. Uzun süre orada olacağım. Ailemden ayrı kalacağım, onları çok özleyeceğim ama onları görmek ve konserler için gelip gideceğim. Çok güzel sürprizler olacak. Bayrağımızı yurt dışında dalgalandırarak gelmek istiyorum" sözleriyle eğitim ve kariyer planının yurt dışına yönelik olduğunu anlatmıştı.

