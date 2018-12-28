MAGAZİN

Aleyna Tilki dansıyla Şeyma Subaşı'na benzetildi

MAGAZİN HABERLERİ  | 28.12.2018 10:18 | Son Güncelleme

Zaman zaman sosyal medya paylaşımlarıyla gündem olan Aleyna Tilki, dans videosuyla sosyal medyaya damga vurdu. Tilki'nin bu haller Şeyma Subaşı'na benzetildi

Şarkılarının yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da fenomen olma yolunda ilerleyen genç popçu Aleyna Tilki, son Instagram paylaşımında arabada dans ettiği görüntüleri paylaştı.

Hikaye bölümüne koyduğu görüntülerde müzik eşliğinde dans eden Tilki, kısa sürede sosyal medyada çok konuşulanlar arasına girmeyi başardı.

Özel aracının içinde dans eden Aleyna Tilki, "Çıktık yola dans etmeye böyle" notuyla hayranlarıyla eğlenceli anlarını paylaştı.

Tilki'nin dansını, bazı hayranları Şeyma Subaşı'nın Burning Man'deki dansına benzetti.


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Okuyucu Yorumları 3 yorum
MAŞALLAH KIZIMIZA NE GÜZEL OYNUYOR.NAZAR DEĞMESİN.BEN BU KADAR YETENEKLİ BİR KIZ GÖRMEDİM.ÜLKEMİZİN YETİŞTİRDİĞİ ENDER İNSANLARDAN BİRİ..
ergen davranışları bir nebzeye kadar insan kaldırabiliyor ama buna bir de aptallık eklenince tahammül sınırlarının çok ötesine gidiyor.....
uyuşturucu falan mı alıyor bu kız hareketleri hiç normal değil de
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