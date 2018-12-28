Aleyna Tilki dansıyla Şeyma Subaşı'na benzetildi

Şarkılarının yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da fenomen olma yolunda ilerleyen genç popçu Aleyna Tilki, son Instagram paylaşımında arabada dans ettiği görüntüleri paylaştı.
Hikaye bölümüne koyduğu görüntülerde müzik eşliğinde dans eden Tilki, kısa sürede sosyal medyada çok konuşulanlar arasına girmeyi başardı.
Özel aracının içinde dans eden Aleyna Tilki, "Çıktık yola dans etmeye böyle" notuyla hayranlarıyla eğlenceli anlarını paylaştı.
Tilki'nin dansını, bazı hayranları Şeyma Subaşı'nın Burning Man'deki dansına benzetti.
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