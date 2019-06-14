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Aleyna Tilki'den bir bikinili paylaşım daha!

MAGAZİN HABERLERİ  | 14.06.2019 13:51 | Son Güncelleme

Aleyna Tilki, son zamanlarda, sosyal medya paylaşımlarıyla sıklıkla gündeme geliyor ve eleştiri yağmuruna tutuluyor. Son olarak bikinili haliyle gündeme gelen Tilki kim ne derse desin bir bikinili paylaşım daha yapmayı ihmal etmedi.

Aleyna Tilki'den bir bikinili paylaşım daha!

Geçtiğimiz günlerde Aleyna Tilki'nin Bodrum'da bikinisiyle objektiflere yakalanması epey konuşulmuştu. Kiloları nedeniyle eleştirilmişti. O haline yanıt olarak yanıt niteliğinde yaptığı paylaşımlar da photoshop yüzünden eleştirilince Tilki ne yapacağını bilememişti.

Tüm bu eleştirilere cevap olarak da Tilki, Instagram hesabından orta parmağını gösterdiği bir fotoğraf paylaşmıştı.

Sert eleştirilere maruz kalan Tilki yeni bikinili paylaşımıyla dikkat çekti. Yapılan eleştirileri umursamayan Tilki yaptığı bikinili paylaşıma "mutlu" notunu yazmayı da ihmal etmedi.

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Tilki ayrıca Madonna'nın "ejderhaların annesi" paylaşımından özenip benzer bir paylaşımda da bulundu.

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Son dönemde yaptığı bu tarz hareketlerden dolayı Aleyna Tilki'nin ailesinden uyarı aldığı ancak ailesini hiçbir şekilde dinlemediği söyleniyor. Öyle ki Tilki paylaşımlarını kaldırması gerektiğini söyleyen arkadaşlarına "Dünya starları yapınca bir şey olmuyor da Aleyna yapınca mı sorun oluyor" diye de sitem ediyormuş.


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