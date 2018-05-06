Aleyna Tilki'den çirkin ima...

18 yaşındaki Aleyna Tilki "Uçakta gözlüğümü unuttum" diyerek THY ile bağlantıya geçti.

Gözlüğün uçakta olmadığı yanıtını aldı.

Bunun üzerine sinirlenip Twitter'dan şöyle yazdı: THY gözlüğümü ver. Uçakta koltuğumun yanında unuttuğuma eminim. Hiç boşuna yok demesin hostes ablalar."

ZEKA SEVİYEM 140 DEMİŞTİ

Aleyna Tilki (18) "Annem ve babam 4 yaşımdayken zeka seviyemi ölçtürttü. Üstün zekalı çıktım. 7 yaşımdayken bir kez ölçüldü, yine 140 yani üstün zekalı çıktım" dedi. Aleyna Tilki, "Üniversitede hangi bölümü tercih edeceksiniz?" sorusuna da şu cevabı verdi: "Psikoloji okumaya karar verdim. Konservatuvara karşıyım, çünkü yaratıcılığı öldürüyor" dedi.

