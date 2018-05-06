MAGAZİN

Aleyna Tilki'den çirkin ima...

MAGAZİN HABERLERİ  | 06.05.2018 12:06 | Son Güncelleme

Genç şarkıcı Aleyna Tilki yine yaptı yapacağını. Gözlüğünü uçakta unuttuğunu iddia eden Tilki bakın ne açıklama yaptı

Aleyna Tilki'den çirkin ima...

18 yaşındaki Aleyna Tilki "Uçakta gözlüğümü unuttum" diyerek THY ile bağlantıya geçti.

Gözlüğün uçakta olmadığı yanıtını aldı.

Bunun üzerine sinirlenip Twitter'dan şöyle yazdı: THY gözlüğümü ver. Uçakta koltuğumun yanında unuttuğuma eminim. Hiç boşuna yok demesin hostes ablalar."

8692700

ZEKA SEVİYEM 140 DEMİŞTİ

Aleyna Tilki (18) "Annem ve babam 4 yaşımdayken zeka seviyemi ölçtürttü. Üstün zekalı çıktım. 7 yaşımdayken bir kez ölçüldü, yine 140 yani üstün zekalı çıktım" dedi. Aleyna Tilki, "Üniversitede hangi bölümü tercih edeceksiniz?" sorusuna da şu cevabı verdi: "Psikoloji okumaya karar verdim. Konservatuvara karşıyım, çünkü yaratıcılığı öldürüyor" dedi.

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