MAGAZİN

Aleyna Tilki'den flaş karar! Oyuncakları eve sığmayınca...

MAGAZİN HABERLERİ  | 08.07.2018 09:50 | Son Güncelleme

Yaptığı her hareketiyle gündem olmayı başaran genç şarkıcı Aleyna Tilki şu sıralar yeni bir ev arayışında! Tilki'nin oyuncakları eve sığmayınca yeni bir eve çıkmaya karar verdi

Aleyna Tilki'den flaş karar! Oyuncakları eve sığmayınca...

Posta Gazetesi'nin haberine göre; geçtiğimiz aylarda 18'inci yaşını kutlayan ünlü şarkıcı Aleyna Tilki, Etilerde ev arayışına girdi.

18 yaşındaki şarkıcı Aleyna Tilki'nin "Zaten artık 18 yaşındayım, kendi evime çıkabilirim" açıklamasında bulunarak, Etiler'de ev arayışına girdiği ortaya çıktı.

Ünlü şarkıcının, bir odasını sadece oyuncaklarıyla dolduracağı öğrenildi.

PAYLAŞIMI SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Genç yaşına rağmen milyonlarca kişi tarafından sevilerek takip edilen Aleyna Tilki, son paylaşımıyla sosyal medyaya damga vurmuştu. Tilki'nin paylaştığı fotoğraf kısa sürede on binlerce yorum ve beğeni aldı.

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