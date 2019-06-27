Aleyna Tilki'den makyajsız poz! Takipçilerini ikiye bölündü

Geçtiğimiz hafta bikinili görüntülenen ve çok konuşulan Aleyna Tilki, 19 yaşında olmasına rağmen tüm Türkiye'nin tanıdığı bir isim haline gelmiş durumda. Ancak şarkılarından çok yaptığı hareketlerle ve paylaştığı fotoğraflar nedeniyle konuşulan Aleyna Tilki, bu sefer takipçilerini ikiye böldü.

İlginç pozlarına devam eden Aleyna Tilki, paylaştığı bu fotoğraflara, “Zaten hep makyajsız olduğum için no makeup yazamam” notunu düştü.

Kimi takipçileri Tilki'nin makyajsız halinin kötü göründüğünü söylerken, fan sayfaları doğal halinin ünlü şarkıcıya daha çok yakıştığını belirtti.

Yapılan yorumlardan en dikkat çekenleri ise Aleyna Tilki'nin dudağı ile ilgili olanlardı.

Tilki'nin bu yaşta dudak dolgusu yaptırdığını iddia edenler çoğunluktaydı. Ancak Tilki, geçtiğimiz aylarda estetik iddialarına "Yüzümde estetik yok, ergenlik şişliği var" yanıtını vermişti.

