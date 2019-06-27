MAGAZİN

Aleyna Tilki'den makyajsız poz! Takipçilerini ikiye bölündü

MAGAZİN HABERLERİ  | 27.06.2019 17:00 | Son Güncelleme

Sosyal medya hesabından paylaştığı ilginç fotoğraflarla ve açıklamalarla gündemden bir türlü düşmeyen Aleyna Tilki, bu sefer makyajsız pozlarını paylaştı.

Aleyna Tilki'den makyajsız poz! Takipçilerini ikiye bölündü

Geçtiğimiz hafta bikinili görüntülenen ve çok konuşulan Aleyna Tilki, 19 yaşında olmasına rağmen tüm Türkiye'nin tanıdığı bir isim haline gelmiş durumda. Ancak şarkılarından çok yaptığı hareketlerle ve paylaştığı fotoğraflar nedeniyle konuşulan Aleyna Tilki, bu sefer takipçilerini ikiye böldü.

İlginç pozlarına devam eden Aleyna Tilki, paylaştığı bu fotoğraflara, “Zaten hep makyajsız olduğum için no makeup yazamam” notunu düştü.

Kimi takipçileri Tilki'nin makyajsız halinin kötü göründüğünü söylerken, fan sayfaları doğal halinin ünlü şarkıcıya daha çok yakıştığını belirtti.

Yapılan yorumlardan en dikkat çekenleri ise Aleyna Tilki'nin dudağı ile ilgili olanlardı.

Tilki'nin bu yaşta dudak dolgusu yaptırdığını iddia edenler çoğunluktaydı. Ancak Tilki, geçtiğimiz aylarda estetik iddialarına "Yüzümde estetik yok, ergenlik şişliği var" yanıtını vermişti.

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Aleyna Tilki Aleyna Tilki makyajsız

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Gayet güzel biri ve süper fiziği var. Sesi zaten dehşet, şarkıları 200 milyon 400 milyon izleniyor =) Beğenmeyenlere soruyorum, kim izliyor bu kadar beğenilmiyorsa eğer kıskanmayın hehe
Acilen hastaneye yatırılması lazım
Sadece işini yapsa ve biraz da edepli davransa daha çok sevilir piyasaya neden sürüldüğü belli ya neyse .
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