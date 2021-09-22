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Aleyna Tilki'den şaşırtan itiraf: İki yıldır zor bir dönem geçiriyordum

22.09.2021 10:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son zamanlarda ortaya çıkan aşk haberlerine sosyal medya hesabından paylaşım yaparak cevap veren Aleyna Tilki bir açıklama daha yaptı. Tilki'nin hayatına dair samimi itirafına hayranlarından destek mesajı yağdı.

Aleyna Tilki'den şaşırtan itiraf: İki yıldır zor bir dönem geçiriyordum

Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki, son zamanlarda kendisi hakkında ortaya çıkan aşk dedikodularına sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yanıt vermişti.

Yaptığı paylaşımda ezber bozan ifadeler de kullanan ünlü şarkıcı, "Bir süredir Aleyna'nın sevgilisi şöyle böyle diye konuşuyorsunuz. Benim sevgilim falan yok. Ben bu çağın sevgili tabularını kabul etmiyorum. Beni bir daha herhangi birinin sevgilisi olarak konuşamazsınız. Asılsız ve yalan olmuş olacak çünkü" demişti.

Aleyna Tilki'den sevgili açıklaması: Bu çağın sevgili tabularını kabul etmiyorumAleyna Tilki'den sevgili açıklaması: Bu çağın sevgili tabularını kabul etmiyorum

Aleyna Tilki bu paylaşımı gündemdeyken bir de itirafta bulundu. Tilki açıklamasında şunları dile getirdi:

"İki yıldır zor bir dönem geçiriyordum. O yüzden de pek bir şey üretemedim, ürettiysem de zorlanarak ürettim. Kimseyle pek bir şey paylaşmak içimden gelmeyerek paylaştım her şeyi. Çünkü yılların prangaları sonunda ayağıma, kalbime, kafama dolanıp 'Yalan' klibimdeki örümcek ağlarına beni gerçekten gömmüştü. Ve gömüldüğü yerde bir süre dinlenmek istedim."

Ekran Alıntısı

Aleyna Tilki'nin hayranlarına bu paylaşım sonrası destek mesajı yağdı.

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Aleyna Tilki
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