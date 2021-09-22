Aleyna Tilki'den şaşırtan itiraf: İki yıldır zor bir dönem geçiriyordum

Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki, son zamanlarda kendisi hakkında ortaya çıkan aşk dedikodularına sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yanıt vermişti.

Yaptığı paylaşımda ezber bozan ifadeler de kullanan ünlü şarkıcı, "Bir süredir Aleyna'nın sevgilisi şöyle böyle diye konuşuyorsunuz. Benim sevgilim falan yok. Ben bu çağın sevgili tabularını kabul etmiyorum. Beni bir daha herhangi birinin sevgilisi olarak konuşamazsınız. Asılsız ve yalan olmuş olacak çünkü" demişti.

Aleyna Tilki bu paylaşımı gündemdeyken bir de itirafta bulundu. Tilki açıklamasında şunları dile getirdi:

"İki yıldır zor bir dönem geçiriyordum. O yüzden de pek bir şey üretemedim, ürettiysem de zorlanarak ürettim. Kimseyle pek bir şey paylaşmak içimden gelmeyerek paylaştım her şeyi. Çünkü yılların prangaları sonunda ayağıma, kalbime, kafama dolanıp 'Yalan' klibimdeki örümcek ağlarına beni gerçekten gömmüştü. Ve gömüldüğü yerde bir süre dinlenmek istedim."

Aleyna Tilki'nin hayranlarına bu paylaşım sonrası destek mesajı yağdı.

