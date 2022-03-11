Aleyna Tilki'den sosyal medyayı ikiye bölen bir poz daha! Aleyna Tilki'nin son paylaşımı ne? Aleyna Tilki yatakta nasıl bir poz verdi?

Aleyna Tilki, daha 14 yaşındayken Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışmasıyla gönüllere taht kurdu. Tilki, O Sen Olsan Bari ve Cevapsız Çınlama şarkılarıyla gençlerin sevgilisi oldu. Genç popçu Aleyna Tilki, her yaptığı ile magazin gündeminin üst sıralarında yer almayı başarıyor. Instagram'da 2 milyon 800 bin takipçisi bulunan Aleyna Tilki'nin iddialı paylaşımları her geçen gün artıyor. Aleyna Tilki, sosyal medyada ilgi odağı olmayı sürdürüyor. Aleyna Tilki, son olarak klip çekiminden paylaştığı kare ile yürekleri hoplattı. Aleyna Tilki, iç çamaşırı ile verdiği yatak pozu oldukça iddialı bulundu. Tilki'nin bazı takipçileri de genç popçunun paylaşımını beğenmeyerek "Neden?" şeklinde sorular sordu. Sosyal medyayı ikiye bölen Aleyna Tilki'nin yatak pozu...

ALEYNA TİLKİ'NİN SON PAYLAŞIMI

Sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında Aleyna Tilki de yer alıyor. Ünlü popçu iddialı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Aleyna Tilki, iç çamaşırlı yatak pozuyla yorum yağmuruna tutuldu.

Aleyna Tilki'nin yatak pozuna ''Edep nerede?'', ''Ne meraklısın cinsel obje olmaya!'' ve ''Maşallah tosunuma'' gibi yorumlar yapıldı.

ALEYNA TİLKİ KİMDİR?

Aleyna Tilki, 2000 yılında Konya'da dünyaya geldi. Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel Trabzon, babası Mehmet Tilki Konyalıdır. 1.65 boyundaki Aleyna Tilki, verdiği bir röportajda sesini annesinden aldığını söylemiştir. Tilki, 2014 yılında katıldığı Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışmasında adından söz ettirmeye başlamıştır.

