Aleyna Tilki hakkında flaş iddia! 10 bin TL'ye...

Her adımı olay olan Aleyna Tilki'nin büyük bir hayran kitlesi oluştu. Son günlerde sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalarla gündem olan Aleyna Tilki, bu kez maddiyat konulu bir haberle magazin gündemine geldi. TV8 ekranlarında yayınlanan 'Gel Konuşalım' programında yorumculuk yapan Eylem İpek Şafak, canlı yayınında 19 yaşındaki şarkıcı hakkında şaşırtan bir detayı açıkladı.

Aleyna'nın çok para harcadığını belirten magazin yorumcusu şöyle konuştu: "Çok para harcıyormuş. Ciddi anlamda bir parası varmış, ama bütün parasını alışverişe yatırıyormuş. Aleyna Tilki'nin düz beyaz bir tişörte bile 10 bin TL verdiğini duydum. Reklam anlaşması yaptı, oradan da ciddi paralar kazandı. Ama şu an az parası kalmış, akarken biriktirmek lazım.

Aleyna bir şarkıcı, tabii ki kendine yatırımını yapsın. Demet Akalın da alıyor. O da ablalarının izinden gidecek, örnek alacak. Ancak bir tişörte de 10 bin TL vermezsin. Tek bir parça alırsın, mesela mont; içindeki ucuz olur, montun pahalı olur, öyle tamamlarsın. Aleyna ise her şeyini marka alıyormuş, çorabına kadar."



