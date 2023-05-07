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Aleyna Tilki iddialı pozlarına yenilerini ekledi! İç çamaşırlı halini paylaştı

07.05.2023 13:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Aleyna Tilki iddialı pozlarına yenilerini ekledi. Yurt dışında olan popçu iç çamaşırlı halleriyle boy gösterip hayranlarından tam not aldı.

Aleyna Tilki iddialı pozlarına yenilerini ekledi! İç çamaşırlı halini paylaştı

Sosyal medya hesabında yayınladığı pozları sebebiyle sık sık magazin gündeminde konuşulan isimlerden biri haline gelen şarkıcı Aleyna Tilki pozlarına yenilerini ekledi.

Son olarak gittiği Malibu'dan çekildiği karelerini sevenlerinin beğenisine sunan Tilki'den şezlong pozu sonrası şimdi de havuz kenarı poz geldi.

Sütyensiz body'si ve iç çamaşırlı haliyle boy gösteren Aleyna Tilki'ye "Çok güzelsin" yorumları gelirken bazı takipçileri ise bu pozlarını gereksiz buldu.

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Aleyna Tilki daha önce kıyafetleriyle ilgili yapılan yorumlara" Benim ne giydiğimi değil de neyi hissettiğimi konuşan insanlara ihtiyacım var! Madem muhafazakardınız ve bir kız çocuğunun teşhir edildiğini düşünüyorsunuz o zaman ilgilenmeniz gereken şey kıyafetlerim değil duygularım olmalıydı!" diyerek tepki göstermişti.


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