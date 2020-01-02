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  4. Aleyna Tilki kırmızı kıyafetiyle beğeni topladı!

Aleyna Tilki kırmızı kıyafetiyle beğeni topladı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.01.2020 09:58 | Son Güncelleme

Yaptığı paylaşımlarla gündemden düşmeyen Aleyna Tilki, deri görünümlü kırmızı elbisesiyle Instagram'ı salladı. Yeni yılın ilk günü seksi paylaşım yapan Tilki'ye pek çok eleştiri de yağdı.

Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalar ve paylaştığı iddialı pozlarla sürekli gündemde kalmayı başaran genç şarkıcı Aleyna Tilki, yine çok konuşulacak bir paylaşımda bulundu.

Genç şarkıcı, deri görünümlü kırmızı kıyafetiyle çekildiği fotoğrafını takipçileriyle paylaştı. İddialı kıyafetiyle poz veren Aleyna'nın söz konusu paylaşımı binlerce beğeni alırken, takipçileri genç şarkıcıyı mesaj yağmuruna tuttu.

İşte takipçilerinin yaptığı yorumlardan bazıları:

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  • Öldüm! Cennet böyle güzel olmaz. Sen ne kadar güzelsin prenses.

  • Sana kırmızı çok yakışıyor!

  • Bu ne güzellik alev alev.

  • Gözlerim kamaştı.

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  • Bu kız bir afet bir afet.

  • Aleyna tilki yine tarzını konuşturmuşsun.

  • Kırmızı rengin en güzel durduğu insansın.

TWİTTER'DAN YAPTIĞI PAYLAŞIM TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Öte yandan Aleyna Tilki, geçtiğimiz günlerde Twitter hesabından "İlk kez 2020 yılına gireceğiz. Evet." paylaşımında bulunmuştu. Aleyna'nın paylaşımına bazı takipçileri "Mahsus yapıyor" derken, bazıları da "Bu 2020'ye girmesin" diyerek tepkisini göstermişti.

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