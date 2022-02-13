Aleyna Tilki klip çekiminden paylaştı! "RTÜK inşallah yasaklar"

Aleyna Tilki düet yapacağı İsveçli grup Jubel’i İstanbul’da ağırlarken dansöz çağırmış ve dansözle de karşılıklı göbek atınca gündem olmuştu. Tilki son olarak klip çekiminden bir fotoğrafını paylaştı. Bikini tercih eden Aleyna Tilki onun dışında ise file çorap giymişti.

Aleyna Tilki'nin bu iddialı tarzı takipçileri ikiye böldü. Kimisi Tilki'yi heyecanla beklediğini söylerken kimisi "İzzet Yıldızhan görmesin" yorumunda bulundu.

Kimisi ise bu giyim tarzından rahatsız oldu. Aleyna Tilki'ye "Bir sen kalmıştın donla çıkmayan", "RTÜK inşallah yasaklar" yorumları da geldi.

