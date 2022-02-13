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Aleyna Tilki klip çekiminden paylaştı! "RTÜK inşallah yasaklar"

13.02.2022 07:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaptığı hareketler ve açıklamalarla sık sık gündeme gelen Aleyna Tilki klip çekiminden bir paylaşım yaptı. Aleyna Tilki'nin neredeyse üstünde bir şey yoktu. Bikini üstüne file çorap giyen Aleyna Tilki'yi gören takipçileri ise ikiye bölündü.

Aleyna Tilki klip çekiminden paylaştı! "RTÜK inşallah yasaklar"

Aleyna Tilki düet yapacağı İsveçli grup Jubel’i İstanbul’da ağırlarken dansöz çağırmış ve dansözle de karşılıklı göbek atınca gündem olmuştu. Tilki son olarak klip çekiminden bir fotoğrafını paylaştı. Bikini tercih eden Aleyna Tilki onun dışında ise file çorap giymişti.

Aleyna Tilki'nin bu iddialı tarzı takipçileri ikiye böldü. Kimisi Tilki'yi heyecanla beklediğini söylerken kimisi "İzzet Yıldızhan görmesin" yorumunda bulundu.

Ekran Alıntısı

Kimisi ise bu giyim tarzından rahatsız oldu. Aleyna Tilki'ye "Bir sen kalmıştın donla çıkmayan", "RTÜK inşallah yasaklar" yorumları da geldi.

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Anahtar Kelimeler:
Aleyna Tilki
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