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Aleyna Tilki menajeri Haluk Şentürk'ün zehir zemberek sözlerine yanıt verdi! "Bir oyun daha"

09.12.2023 11:39 | Son Güncelleme:
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Aleyna Tilki sosyal medyada paylaştığı videoyla konserlerinin iptal edilmesinden dert yanmıştı. Sektördeki popüler sanatçıların ve güçlü isimlerin kendisine engel olduğunu söyleyen Tilki, sesi titreyerek çektiği videoda sert sözler söyleyip, küfür etmesiyle gündem olmuştu. O görüntülerin ardından menajeri Haluk Şentürk iddialar hakkında zehir zemberek sözler söyledi. Aleyna Tilki'den yanıt gecikmedi.

Genç şarkıcı Aleyna Tilki sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sahnelere çıkışının engellendiğini duyurdu. Sesi titreyerek video çeken ve açıklamalarının sonunda sektörde hep engellendiğini dile getiren Tilki, "Bu sektörün a.... koyayım" diyerek tepki gösterdi. Aleyna Tilki'nin serzenişine dair ilk açıklama Müge Dağıstanlı'ya konuşan Haluk Şentürk'ten geldi. Menajer Haluk Şentürk, Tilki hakkında zehir zemberek açıklamalarda bulundu. "Aleyna kendisinin katili" diyen Haluk Şentürk'ün ardından Aleyna Tilki dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

"GERÇEKLİK ALGIMLA OYNANAN BİR OYUN DAHA"

Tilki, "Bugün hakkımda çıkan açıklamalar doğru değil. Hatta gerçeklik algıma oynanan bir oyun daha…
Çıkacağımız turnede yurt dışı uçak bileti, ekipman masraflarının çok olduğunu söylediler ve ben o turnede olmak istediğimi, uçak masrafını düşürmek için ‘Uçak bana şart değil, zaten dünyanın her yerinde tek kalıyorum orada bir evde kalır trenle de konserime gider gelirim. Tren sahneden önce beni yormaz aksine bana ilham olur.’ dediğimi kendisi dahil herkes biliyor. Hatta orkestramı bile bu turneye göre tasarlamıştım. Kendileri de bu şekilde işlerini çok kolaylaştırdığımı söylediler. Çok üzüldüm. Ben gazetenin üstünden yeri gelince ekmek yiyen, ülkede güvenlik problemim olsa da yaşıtlarım gibi yaşamı deneyimlemek için paylaşımlı öğrenci evlerinde kalan, son bir yılımı doğanın en bakir yerlerinde bazen babamla bazen arkadaşlarımla dağlarda kalarak geçirmiş, konforu gerçek şeylerde arayan bir kadınım. Zaten nasıl oldu da tüm sektör algı operasyonuyla beni benden tam tersi göstermişti hiç anlayamamıştım. Artık daha yeni bi versiyonumda olduğum için her şeyi anlıyorum ve tek değilim. Ben yıllardır dünyanın her yerine gidip iki İngilizce üç tane de Türkçe albüm bitirdim. Henüz hiçbirini çıkartmadım. Çünkü sizin gibi acelelerim yok. Şarkılarım tüm otoritelerden daha büyük benim için çünkü onlar benim hikayem ve kalpten kalbe hepimizin yaşadığı hissettiği hikayeler. Onlar sizden korkamaz. Hepimiz o turnenin ve hatta çocukluğumdan beri sahnelerimin neden iptal olduğunu biliyor olacağız." ifadelerini kullandı.

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HALUK ŞENTÜRK NE DEMİŞTİ?

Aleyna Tilki'nin serzenişine dair ilk açıklama Gülşen, Hadise ve Yıldız Tilbe gibi isimlerin de menajerliğini yapan ve Müge Dağıstanlı'ya konuşan Haluk Şentürk'ten geldi. Menajer Haluk Şentürk, Tilki hakkında zehir zemberek açıklamalarda bulundu.

"Açıkça ve çekinmeden söylüyorum; Aleyna'nın sözlerinin hedefinde direkt ben varım!' diyen Haluk Şentürk, ''Bunu gerçekle ilgili bir çekincem olmadığı için rahatlıkla söylüyorum. Sebebine gelince; iki hafta önce bir Avrupa turnesi başladı. Grupta 20'ye kadın sanatçı bulunuyor. Aralarında menajerlerini yürüttüğüm isimler var. Aleyna'nın ifadesinin aksine kadroda onun da yer alması için çok çaba harcadım. Bu çabamı yanlış yorumlamasını toyluğuna veriyorum." dedi.

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Sözlerine devam eden Haluk Şentürk, "Ne ben, ne de çalıştığım sanatçılar onun önünü kesmek, işini bozmak için çaba ya da vakit harcayamayız" dedi.

Sert çıkışlarda bulunan Haluk Şentürk, ''Suçlama, küfür ve el hareketi cahilliğinden! Halbuki çok özel bir yetenek. Ama kariyerini yönetemiyor ve saçmalıyor. Paylaşımlarına, mesajlarına dikkat etmezse daha çok üzülür. Bü ülkenin yapısına saygı duyacak. Büyüklerine karşı edepli davranacak. Nankör olmayacak. Bir de 'Ölmemi istiyorlar' demiş. Öldürmek mi? Aleyna kendi kendisinin katili!'' diyerek sözlerini bitirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Aleyna Tilki sosyal medya
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