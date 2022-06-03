Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel fiziğiyle kızını solladı! Güzelliğiyle sosyal medyada olay oldu

Güzel şarkıcı Aleyna Tilki, Cornetto için yaptığı yeni şarkısı Aşk Ateşi için düzenlenen gecede adeta döktürdü. Sürekli dans eden, bir dakika bile yerinde duramayan güzel şarkıcının annesi Havva Öztel ise güzelliğiyle geceye damgasını vurdu. Havva Öztel'in paylaşımları sonrası birçok kişi kızıyla kıyaslama yaptı.

BEYAZ ELBİSELİ TATİL PAYLAŞIMLARIYLA BÜYÜLEMİŞTİ

Güzel şarkıcının annesii Havva Öztel, fiziğiyle adeta genç kızlara taş çıkarıyor. Geçtiğimiz günlerde çıktığı Alaçatı tatilinden pozlarını sergileyen Öztel, beyaz elbisesiyle yaptığı paylaşımlarla beğeni yağmuruna tutulmuştu.

FİZİĞİYLE KIZINI SOLLADI

Kızının yeni şarkıcı Aşk Ateşi için düzenlenen geceye katılan ve giydiği yeşil elbisesiyle tüm dikkatleri üzerine toplayan Havva Öztel, güzelliğiyle herkesi adeta mest etti.

Sosyal medyada birçok kişi Havva Öztel'in paylaşımları sonrası, "Kızların kadar güzelsin" yorumlarında bulundu.

İşte Havva Öztel'in dikkat çeken pozları;





