Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Mutabıkız' diyerek duyurdu: 'Bölgemizin geleceğinde yerleri yok'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Miçotakis arasında Ankara'da yapılan görüşme sona erdi. Yaklaşık 1,5 saat süren toplantı sonrasında iki lider ortak basın toplantısı düzenliyor.

İşte Erdoğan'ın açıklamasından satır başları:

Diyalog kanallarını açık tutma noktasında karşılıklı mutabakatımızı teyit etmiştik. Değerli Miçotakis'in 5 ay sonra ziyarette bulunması Atina mutabakatının bir yansımasıdır. Türkiye-Yunanistan arasındaki işbirliği ruhunun gelişmesi ülkeler ve bölgemiz için iyi olacaktır.

Görüşmemizde konuları etraflıca ele aldık. Ticaret hacmimizi 10 milyar dolara çıkarma konusunda çalışıyoruz. Yunanistan ile terörle mücadele konusunda işbirliğimiz giderek güçleniyor. Terör örgütlerine, bölgemizin geleceğinde yer olmadığına dair mutabıkız. Yunanistan'dan beklentilerimizi Miçotakis ile bir kez daha paylaştım. Kıbrıs sorununun adil ve kalıcı çözüme kavuşması önemli.

Türkiye, kültürel mirasın korunması konusunda örnek alınan bir ülkedir. Kariye Camii de yeni kimliği ile herkesin ziyaretine açıktır.

İşte Miçotakis'in açıklamalarından satır başları:

Öncelikle olağanüstü misafirperverliğinize teşekkür ediyorum.







