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Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel göbeği açık mini şortlu poz verdi! "Kızlarından güzel"

26.06.2022 22:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Her adımıyla olay olan genç popçu Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel de en az kızı kadar göz önünde yer alıyor. Son zamanlarda sosyal medya paylaşımlarıyla göze çarpan Havva Öztel, mini şortlu poz verdi.

Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel göbeği açık mini şortlu poz verdi! "Kızlarından güzel"

Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel magazin gündeminde adından sık sık söz ettiriyor. Kızına desteğini hiçbir zaman esirgemeyen 44 yaşındaki Öztel, cesur pozlarıyla adından söz ettiriyor.

MİNİ ŞORTLU GÖBEĞİ AÇIK POZ VERDİ

Havva Öztel sosyal medya pozlarıyla son zamanlarda göz önünde bulunuyor.

Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel göbeği açık mini şortlu poz verdi!

Instagram'da 116 bin takipçisi bulunan Havva Öztel, mini şortlu, göbeği açık poz verdi.

Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel göbeği açık mini şortlu poz verdi!

Öztel'in o pozuna, "Kızlarından güzel", "Kızlarından daha gençsin" gibi yorumlar geldi.

Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel göbeği açık mini şortlu poz verdi!

Aleyna Tilki ve Ayça Tilki adında iki kız çocuğu annesi Havva Öztel, eşi Mehmet Tilki ile 2017'de yollarını ayırdı.

Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel göbeği açık mini şortlu poz verdi!

Aslen Trabzonlu olan Öztel, kızı ünlü olmadan önce bir okulda müdür yardımcısıydı.

Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel göbeği açık mini şortlu poz verdi!

İşte Havva Öztel'in Instagram pozları...

Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel göbeği açık mini şortlu poz verdi!

Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel göbeği açık mini şortlu poz verdi!

Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel göbeği açık mini şortlu poz verdi!

Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel göbeği açık mini şortlu poz verdi!

Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel göbeği açık mini şortlu poz verdi!

Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel göbeği açık mini şortlu poz verdi!

Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel göbeği açık mini şortlu poz verdi!


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Anahtar Kelimeler:
Aleyna Tilki
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