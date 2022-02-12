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Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel mini eteğiyle Kaliforniya sokaklarında şov yaptı!

12.02.2022 08:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Genç popçu Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, sosyal medya hesabında yaptığı iddialı paylaşımlarına yenilerini ekledi. Sosyal medyayı aktif kullanan Öztel, ilk olarak süper minisiyle Kaliforniya sokaklarında salına salına yürüdüğü anları paylaştı.

Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel mini eteğiyle Kaliforniya sokaklarında şov yaptı!

Attığı her adımla adından söz ettiren genç şarkıcı Aleyna Tilki, bu kez annesi Havva Öztel'in paylaşımlarıyla gündeme geldi.

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Sosyal medyayı aktif kullanan Öztel, süper minisiyle Kaliforniya sokaklarında salına salına yürüdüğü anları takipçilerinin beğenisine sundu.

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Öztel, çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşımlarda fit haliyle dikkat çekti.

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İki çocuk annesi Öztel için "Kızını gölgede bırakmış", "Bu paylaşımlarla Aleyna'yı solladı" yorumları yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Aleyna Tilki
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