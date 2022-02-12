Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel mini eteğiyle Kaliforniya sokaklarında şov yaptı!

Attığı her adımla adından söz ettiren genç şarkıcı Aleyna Tilki, bu kez annesi Havva Öztel'in paylaşımlarıyla gündeme geldi.

Sosyal medyayı aktif kullanan Öztel, süper minisiyle Kaliforniya sokaklarında salına salına yürüdüğü anları takipçilerinin beğenisine sundu.

Öztel, çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşımlarda fit haliyle dikkat çekti.

İki çocuk annesi Öztel için "Kızını gölgede bırakmış", "Bu paylaşımlarla Aleyna'yı solladı" yorumları yapıldı.



