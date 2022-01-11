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Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, Uzi'nin yaşam tarzını beğenmedi

11.01.2022 13:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rapçi Uzi ile aşk yaşadığı konuşulan Aleyna Tilki annesi Havva Öztel'den veto yemiş. İddialara göre Uzi'nin yaşam tarzı cesur paylaşımlarıyla gündem olan Aleyna Tilki'nin annesini rahatsız etmiş. Havva Öztel bu ilişkiye onay vermiyormuş.

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, Uzi'nin yaşam tarzını beğenmedi

Aleyna Tilki hem işleriyle hem de özel hayatıyla öne çıkan ünlüler arasında. Annesi Havva Öztel de en az kızı kadar popüler bir isim. Yaptığı cesur paylaşımlarla dikkat çeken Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel kızının ünlü rapçi Uzi ile aşk yaşamasından memnun değilmiş.

İddialara göre Uzi'nin yaşam tarzından rahatsız olan Öztel Aleyna Tilki'ye "Eğer ilişkin devam ederse sana hakkımı helal etmem" demiş. İddialara göre Tilki annesinden yaşadığı aşk yüzünden veto yemiş.

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POLİS İFADESİNİ ALDI

Uzi son günlerde sahneden kendisini izlemeye gelen hayranlarına, "Biz marihuanamızı sardık. Siz de sardınız mı? Bizde, bize yetecek kadar var" açıklamasıyla gündemde. İddialara göre bu açıklaması sebebiyle konserini polis basan Uzi konser sonrası ifade verdi.


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Anahtar Kelimeler:
Aleyna Tilki
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Aleyna bi iş adamıyla anılıyordu sonra bi anda Uzi çıktı devreye. İnsanın aklına farklı farklı sorular geliyor acaba iş adamıyla olan ilişkiyi örtmek için mi Uziye gidildi acaba

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