MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel yurt odasından paylaştı! "18-20 yaş öğrencilere hizmet verirsen..."

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel yurt odasından paylaştı! "18-20 yaş öğrencilere hizmet verirsen..."

13.09.2021 09:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, bir süre önce yakalandığı koronavirüsü atlatmış ve işinin başına dönmüştü. Havva Öztel iddialı pozlarına döndü ve sahibi olduğu kız yurdundan yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel koronavirüsü atlattı ve sosyal medyada bomba gibi bir dönüş yaptı. Sık sık verdiği iddialı pozlarla adından söz ettiren genç anne Havva Öztel son olarak siyah beyaz fotoğrafına göndermeli bir not düştü.

Sosyal medyayı aktif kullanan ve son dönemde en az kızı kadar popüler olan Havva Öztel'in pozuna beğeni yağarken sözlerinin hedefi ise merak konusu oldu. Havva Öztel paylaşımında "Odunu fazla inceltirsen kıymık olur sana batar" dedi.

Ekran Alıntısı

Havva Öztel daha sonra ise kurucu olduğu ve işlettiği Hanımağa Kız Öğrenci Yurdu'ndan bir paylaşım yaptı. İlginç hareketleriyle dikkat çeken Aleyna Tilki'nin annesi paylaşımına ise "Canımız sıkılmıştır. 18-20 yaş öğrencilere hizmet verirsen yaşlanmazsın" notunu düştü.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çok konuşulacak aşı itirafı! Aylar sonra açıkladıÇok konuşulacak aşı itirafı! Aylar sonra açıkladı
Eylül fırsatları! Geri dönmek istemeyeceksinizEylül fırsatları! Geri dönmek istemeyeceksiniz
Bu da kim böyle! MasterChef Türkiye'nin Eren'ini sakalsız görenler şoke olduBu da kim böyle! MasterChef Türkiye'nin Eren'ini sakalsız görenler şoke oldu
Anahtar Kelimeler:
Aleyna Tilki
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Fatih Terim'den Şenol Güneş açıklaması

Fatih Terim'den Şenol Güneş açıklaması

Başkent'te otomobil ile servis kafa kafaya çarpıştı: 5 ölü

Başkent'te otomobil ile servis kafa kafaya çarpıştı: 5 ölü

Deniz üzerindeki cisim ekipleri harekete geçirdi

Deniz üzerindeki cisim ekipleri harekete geçirdi

Gören telefona sarıldı! Meraklı gözlerle izlediler

Gören telefona sarıldı! Meraklı gözlerle izlediler

Mehmet Yalçınkaya çılgına döndü! Yarışmacıyı stüdyodan kovdu

Mehmet Yalçınkaya çılgına döndü! Yarışmacıyı stüdyodan kovdu

Zahide Yetiş yazlıkta! Dekoltesi başına bela aldı

Zahide Yetiş yazlıkta! Dekoltesi başına bela aldı

İlginizi Çekebilir

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.