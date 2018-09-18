Aleyna Tilki'nin annesi: Kızım kayıp

Aleyna Tilki, sosyal medya hesabından Emrah Karaduman'ı etiketleyerek, "Bir daha da can yakma. Bir teşekkürü de çok görme" yazdı. Bu sözlerin ardından Instagram hesabından da ağladığı bir videosunu paylaştı.

SOSYAL MEDYADAN CANLI YAYIN YAPTI

Aleyna'nın çok konuşulan bu paylaşımlarının ardından annesi Havva Tilki, sosyal medya hesabından canlı yayın yaparak kızının kayıp olduğunu söyledi.

ALEYNA TİLKİ: KAYIP FALAN OLMADIM

Annesinin paylaşımının ardından Aleyna Tilki, yine sosyal medya hesabından, "Ne yani insanlar ağlayamaz mı? Kalpleri kırılamaz mı? Şaka gibi. Kayıp falan olmadım. Şu an evimde, odamdayım. Birazdan uyuyacağım." yazdı.

Aleyna Tilki'nin hayranları bu paylaşımın ardından rahat nefes aldı.