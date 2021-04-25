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Aleyna Tilki'nin aşk tanımı! 'Hormoncukların...'

25.04.2021 10:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şu sıralar Hadise'nin yerine O Ses Türkiye'de jüri olacağı haberleriyle gündem olan Aleyna Tilki takipçisinin "Aşk nedir" sorusuna yanıt verdi.

Aleyna Tilki'nin aşk tanımı! 'Hormoncukların...'

Hadise'nin O Ses Türkiye'deki jüri koltuğuna Aleyna Tilki'nin oturacağı haberleri gündemdeyken gözler Tilki'ye çevrildi. Konuya dair açıklama yapmayan Aleyna Tilki ilginç aşk nedir sorusuna verdiği yanıtla dikkat çekti.

Soru-cevap yapan Tilki'ye bir hayranı "Aşk nedir" diye sordu. Tilki bu soruya şu yanıtı verdi:

Ekran Alıntısı

"Hormoncukların birleşmesiyle ortaya çıkan bir insan hali var. Gitmişler koca aşkı bu hale oksitosine, vazopresine bilmem neye mal etmişler. Yok neymiş bir de aşkın süresi max 2 seneymiş. Sussunlar! Aşkın bu olmadığını kesin biliyorum. Ama aşkın ne olduğunu da bilmiyorum. Hissediyorum sadece."

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Anahtar Kelimeler:
Aleyna Tilki Hadise
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