Aleyna Tilki'nin aşk tanımı! 'Hormoncukların...'

Hadise'nin O Ses Türkiye'deki jüri koltuğuna Aleyna Tilki'nin oturacağı haberleri gündemdeyken gözler Tilki'ye çevrildi. Konuya dair açıklama yapmayan Aleyna Tilki ilginç aşk nedir sorusuna verdiği yanıtla dikkat çekti.

Soru-cevap yapan Tilki'ye bir hayranı "Aşk nedir" diye sordu. Tilki bu soruya şu yanıtı verdi:

"Hormoncukların birleşmesiyle ortaya çıkan bir insan hali var. Gitmişler koca aşkı bu hale oksitosine, vazopresine bilmem neye mal etmişler. Yok neymiş bir de aşkın süresi max 2 seneymiş. Sussunlar! Aşkın bu olmadığını kesin biliyorum. Ama aşkın ne olduğunu da bilmiyorum. Hissediyorum sadece."

