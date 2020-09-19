Aleyna Tilki'nin hassasiyeti! 'Ölüme bile sebep olabilirsin'

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Maskesiz olduğu görülen Aleyna Tilki’nin yardımına şoförü yetişti.

Kucağına köpeği olduğu görülen Tilki’ye şoförü maskesini takarak yardımcı oldu.

Tilki’ye yurt dışı projelerinin süreci sorulunca, "Amerika ve Londra’yla çalışıyorum. Türkiye’den çok güzel bir sistem kurduk, ben stüdyodayken benim ses kayıtlarım Amerika ve İngiltere’deki ses masasına gidiyor" diye konuştu.

Konserlerin iptaliyle ilgili açıklama yapan Tilki, "Ben konser vermiyorum. Sahneye çıksak 'hadi eller havaya, oynasın patlasın' desek, ölüme bile sebep olabiliriz. Müzik hiç durmamalı. Müzisyenlerin gitaristlerin herkesin çalışmasını o kadar çok istiyorum ki, sadece sahnede bir sürü ekmek parası kazanan kişi var. Bu yüzden çok üzülüyorum. Maalesef Covid-19 olduğu için ne yapsak olmuyor. Yeni normale göre bir şeyler yapmamız gerekiyor" dedi.

Aleyna Tilki, "Konser vermemek kendi kararınız mı?" sorusuna, "Evet, kendi kararım" diye cevapladı.



