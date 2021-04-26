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Aleyna Tilki'nin intihar yanıtından çok dudakları gündem oldu

26.04.2021 10:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada takipçileriyle buluşan Aleyna Tilki'nin, bu kez şişkin dudakları dikkatlerden kaçmadı. 20 yaşındaki şarkıcının konuşmakta zorluk çekmesi intihar açıklamasının da önüne geçti.

Şarkıcılık kariyerinin yanı sıra açıklamalarıyla adından sıkça söz ettirmeyi başaran Aleyna Tilki, sosyal medyada soru-cevap yaptı.

Amy Winehouse, Nirvana grubunun solisti Kurt Cobain, Janis Joplin, Jimi Hendrix ve Jim Morrison gibi efsaneler 27 yaşında ölmüştü. Bir kısmı intihar etmişti. Aleyna Tilki’ye bir takipçisi ‘27’ler Kulübü’ olarak bilinen bu isimleri ima ederek bir yorum yaptı.

Ünlü şarkıcı, "27 yaşında intihar etmezsin inşallah" yorumuna şu cevabı verdi:

"Zannediyorlar ki insanların beynine şöhret zarar veriyor ve kafayı kırıyorlar. Hayır, şöhret bazen insanlara değer önceliklerini unutturur. Eğer değer önceliklerini unutursan böyle şeylere başvurursun."

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DUDAK DOLGUSU MU?

Aleyna Tilki'nin yanıtından çok görüntüsü gündem oldu. Daha önce de estetik yaptırdığı konuşulan şarkıcının şişkin dudakları yüzünden konuşmakta güçlük çekmesi esprileri beraberinde getirdi.

Son dönemde görüntüsünde büyük değişiklikler olan Tilki'nin daha iyi bir görünüme kavuşabilmek için dudak dolgusu yaptırdığı ve ufak bir burun operasyonu geçirdiği iddia edilmişti.

Aleyna Tilki'nin son haline sosyal medyadan gelen bazı yorumlar şöyle:
-Dudağına kürekle mi vurdular. Ne hale gelmişsin.
-Üst dudak kimin? Vücuttan ayrı duruyor.
-Aleyna'nın yaşı küçük ama dudak payı büyük.
-Şöhret yüzünden çocukluk yaşamadan genç kız oldun.

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Aleyna Tilki
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