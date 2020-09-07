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Aleyna Tilki'nin maske isyanı! 'İnsanlar çok saldı'

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2020 09:06 | Son Güncelleme

Amerikan müzik devi Warner'la anlaşan genç şarkıcı Aleyna Tilki, çocukluk arkadaşıyla Bebek'te kameralara takıldı. Adım adım dünyada yükselmek istediğini söyleyen Tilki dünyayı etkisi altına alan koronavirüsle ilgili de konuştu. Tilki maske takmayanlara isyan ederek insanları uyardı.

Ünlü popçu Aleyna Tilki, çocukluk arkadaşıyla kameralara yakalandı. Tilki, gazetecilerin soruları içtenlikle yanıtlarken yeni projelerine dair bilgiler verdi. Tilki, dünya üzerinde sevilen bir şarkıcı olmak istediğini söyleyerek, "Ben emin adımlarla yürümek istiyorum. Eninde sonunda dünyanın sevilen bir ismi olmak istiyorum" dedi.

Gazetecilerin röportaj teklifini geri çevirmeyen genç şarkıcı Aleyna Tilki, sorulan "Yeni bir projeniz var mı?" soruna, "Evet, yeni bir projem var. Güzel bir proje olacak. Zaten duyurduk. Warner Music ile anlaştık. Şimdi bir albüm yapıyorum. İngilizce albüm yapıyorum" ifadelerini kullandı.

Ekran Alıntısı

Güzel popçu, sorulara içtenlikle cevap vererek, "Ben emin adımlarla yürümek istiyorum. Müthiş bir bomba patlatmak istemiyorum. Adım adım dünyada yükselmek istiyorum. Belki birinci şarkıda belki üçüncü şarkıda ama eninde sonunda dünyanın sevilen bir ismi olmak istiyorum" dedi.

MASKE KONUSUNDA SİTEM ETTİ

Aleyna Tilki'den vatandaşlara maske konusunda sitem ederek, "Bence insanlar çok saldı. Maske takmıyorlar. Bence ikinci dalga gelecek. İnsanlar kesinlikle dikkat etmeli" şeklinde uyarılarda da bulunmayı ihmal etmedi.Tilki insanların maske takmadığını söyleyerek isyan etti ve "artık yakınımızdakiler bile oluyor" dedi.

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Bu açıklamaya göre Aleyna Tilki, maske takmayan herhangi bir kişiden daha akıllı.
bir sen eksiksin
Sen bu tiple ve gıcıklıkla bırak en sevilen olmayı en nefret edileni olmazsan iyi
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