MAGAZİN

Aleyna Tilki'nin tweetleri olay oldu

MAGAZİN HABERLERİ  | 30.11.2018 17:10 | Son Güncelleme

Zaman zaman sosyal medya paylaşımlarıyla gündem olan Aleyna Tilki attığı tweetlerle yine dikkat çekti. Tilki paylaşımlarını "Ciddiye alan çok ciddidir" notuyla bitirdi.

Aleyna Tilki'nin tweetleri olay oldu

Aleyna Tilki, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarla sosyal medyayı salladı. Her paylaşımıyla gündem yaratan genç şarkıcı Aleyna tilki, dün akşam Twitter hesabından yaptığı paylaşımla yine sosyal medyayı salladı.

Genç şarkıcı önce "Bugün perşembeydi ve yedi gün içinde tekrar perşembe olacak" yazıp, ardından "Ama tekrar 29 Kasım 2018'e dönemiycez. Bunların hepsini bildiğimizden şüphem yok, yalnızca söylüyorum..." notunu paylaştı.

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Son olarak: "Son tweetleri yazarken ciddi değildim. Ciddiye alan çok ciddidir" yazan Tilki, bazı takipçilerinden güzel yanıtlar alırken, bazı takipçileri tarafından eleştirildi.

DHA

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Aleyna Tilki aleyna tilki twitter

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