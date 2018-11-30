Aleyna Tilki'nin tweetleri olay oldu

Aleyna Tilki, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarla sosyal medyayı salladı. Her paylaşımıyla gündem yaratan genç şarkıcı Aleyna tilki, dün akşam Twitter hesabından yaptığı paylaşımla yine sosyal medyayı salladı.

Genç şarkıcı önce "Bugün perşembeydi ve yedi gün içinde tekrar perşembe olacak" yazıp, ardından "Ama tekrar 29 Kasım 2018'e dönemiycez. Bunların hepsini bildiğimizden şüphem yok, yalnızca söylüyorum..." notunu paylaştı.

Son olarak: "Son tweetleri yazarken ciddi değildim. Ciddiye alan çok ciddidir" yazan Tilki, bazı takipçilerinden güzel yanıtlar alırken, bazı takipçileri tarafından eleştirildi.

DHA

