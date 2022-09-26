Aleyna Tilki ödülünü Orhan Gencebay'dan aldı: Benim için onurdur

Gazeteci Ertuğrul Özkök, Aleyna Tilki ve Orhan Gencebay'ın ödül törenindeki bir fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı. İstanbul'da düzenlenen NR1 Video Müzik Ödülleri'nde Aleyna Tilki ödül aldı. Tilki'ye ödülünü ise Orhan Gencebay verdi.

"BENİM İÇİN ONURDUR"

O anları paylaşan Özkök, "İşte budur, Orhan ağabey ve Aleyna aynı sahnede. Ödülü alan konserleri yasaklanan Aleyna Tilki. Veren Orhan Gencebay. Bazıları onu iktidar sanatçısı diye eleştiriyor. Beyler o Orhan Gencebay. Bu müzik aleminin ağabeyliği en haketmiş sanatçılarından. Aleyna ödülü onun elinden aldığı için ‘Benim için onurdur’ dedi. Orhan Gencebay “ Bu ödülü sana verdiğim için sevindim” dedi. Daha nasıl bir destek olurki. İşte budur" ifadelerini kullandı.

KONSERİ İPTAL EDİLMİŞTİ

Aleyne Tilki'nin 24 Eylül'de Çorum’un Osmancık ilçesinde düzenlenmesi planlanan konseri, ünlü şarkıcının LGBT karşıtı yürüyüşe tepki göstermesinin ardından iptal edilmişti.

Genç şarkıcının “LGBTİ+ karşıtı yürüyüş ne ya? Toplumda yarattığınız ayrımcılığın bir karması yok mu zannediyorsunuz. Duygu ve tensel dünyalarımızın protesto edilmesi doğaya aykırı! Zihniyetler çok korkunç..." şeklindeki paylaşımı Osmancık Belediyesi’nin “iptal” gerekçesi oldu. Aleyna Tilki’nin yerine ise Kıraç sahne aldı.

LGBTİ+ karşıtı yürüyüş ne ya?

Toplumda yarattığınız ayrımcılığın bir karması yok mu zannediyorsunuz?



Duygu ve tensel dünyalarımızın protesto edilmesi doğaya aykırı!

Zihniyetler çok korkunç.. — Aleyna Tilki (@aleynatilki) September 17, 2022



