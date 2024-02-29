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  4. Aleyna Tilki ve Kerimcan Durmaz'ın yatak sohbeti! "Özellikle cinsellikte..." deyince ne diyeceğini bilemedi

Aleyna Tilki ve Kerimcan Durmaz'ın yatak sohbeti! "Özellikle cinsellikte..." deyince ne diyeceğini bilemedi

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
29.02.2024 09:48
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Kerimcan Durmaz Youtube yayınına Aleyna Tilki'yi konuk aldı. Yatak odası sohbeti konseptinde yapılan programda ilişkilerden bahsedilirken Kerimcan Durmaz cinselliğe konuyu getirince Aleyna Tilki ne diyeceğini bilemedi.

Sahneye çıkmasının, bu işten para kaznamasının engellendiğini söyleyen ve bir süredir sahnelerden uzak kalan Aleyna Tilki, Samet Laçina ve Kerimcan Durmaz'a konuk oldu.

Yatak odası sohbeti konseptinde yapılan programda eğlenceli anlar yaşandı. Kerimcan genç şarkıcıya ilişkilere dair de sorular sordu. "Türk seviyor musun?" sorusunda Aleyna Tilki "Tabii ki de. Türklerdeki güzel bir taraf var tabii ki Türkleri seviyorum. Hani ırk ayrımım yok ama yani Türk erkekleri de tabii ki de yani babalarımız dedelerimiz dediğimiz zaman..." yanıtını verdi.

Ekran Alıntısı

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Kerimcan Durmaz ise "Bir de yani aynı dili konuşmak çok iyi önemli özellikle cinsellikte bence" deyince Aleyna Tilki ne diyeceğini bilemedi.

tyuytı
Tilki "Aynı dil..." diyerek kendini tutamayıp güldü.


Youtube


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Aleyna Tilki Kerimcan Durmaz ele
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