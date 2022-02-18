Aleyna Tilki yatakta mini şortuyla poz verdi! Serel Yereli bakın ne yazdı

Hem yaptıkları yorum ve paylaşımlarla hem de annesi Havva Öztel'in pozlarıyla sık sık gündeme gelen Aleyna Tilki son dönem takıntılı hayranı yüzünden zor anlar yaşamıştı. Evini taşıyan Aleyna Tilki Londra'ya döndü.

Londra'da erken saatte yatağın içinden "Natural" notuyla mini şortuyla poz veren Aleyna Tilki'ye ilk yanıt Serel Yereli'den geldi.

Serel Yereli Aleyna'nın "Ay bebek oldum" yine yazdığı bu iddialı poza "Koğuş kalk" yorumunda bulundu. Aleyna Tilki ise bu yoruma "Sabahın sekizinde a..." yanıtını verdi.

İkilinin yazışmalarına onlarca yorum yağarken bazı takipçiler ise "İçiniz fesat sizin" yazdı.

