MAGAZİN

Aleyna Tilki'ye Liam Vandiar’dan yorum geldi

MAGAZİN HABERLERİ  | 06.02.2019 10:45 | Son Güncelleme

18 yaşındaki şarkıcı Aleyna Tilki, Güney Afrikalı model Liam Vandiar'ın radarına girdi. Yakışıklı model Tilki'nin paylaşımına tepkisiz kalmadı.

Aleyna Tilki'ye Liam Vandiar’dan yorum geldi

Kariyeri için rotasını yurt dışına çeviren Aleyna Tilki, özel hayatıyla da dikkat çekmeye başladı. Önceki gün Tilki'nin bir paylaşımına Güney Afrikalı model Liam Vandiar, 'ateş' emojisiyle yorum yaptı.

Geçen günlerde Bostancı Gösteri Merkezi'nde konser veren Aleyna, önceki gün sahneden bir fotoğrafını paylaştı.

KAYITSIZ KALMADI!

Yakışıklı model Liam Vandiar ise Aleyna Tilki'nin bu karesinin altına 'ateş' emojisiyle yorum yaparak popçunun sahneyi yakıp geçtiği imasında bulundu.

5c5a8b9466a97c5232f24005

Aleyna, Vandiar'ın bu yorumuna karşılıksız kalmadı. Tilki de Güney Afrikalı modele 'kalp' emojisiyle karşılık verdi.

5c5a8bcfae298b71482cf31d

Her yaptığıyla olay olan Aleyna Tilki, geçen aylarda dünyaca ünlü futbolcu David Beckham ile eşi Victoria Beckham'ın büyük oğlu Brooklyn Beckham'la Instagram'da takipleşerek gündem olmuştu.

PARTNERKeyifler yerindeKeyifler yerinde
Kıvanç Tatlıtuğ'un gözleri kanatan kıyafetiKıvanç Tatlıtuğ'un gözleri kanatan kıyafeti
Bu sefer olmadı! Dillere düşüren kıyafetBu sefer olmadı! Dillere düşüren kıyafet
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Aleyna Tilki Liam Vandiar

En Çok Okunan Haberler

Müjdeyi bakan verdi! Erdoğan o kararnameyi imzaladı!

Müjdeyi bakan verdi! Erdoğan o kararnameyi imzaladı!

Devriye gezen polislere ateş açtılar!

Devriye gezen polislere ateş açtılar!

ALS, SMA, MS ve DMD hastalarına müjde!

ALS, SMA, MS ve DMD hastalarına müjde!

6 yaşındaki çocuğun korkunç ölümü!

6 yaşındaki çocuğun korkunç ölümü!

Taraftardan Cenk Tosun'a şok tepki!

Taraftardan Cenk Tosun'a şok tepki!

Fransa’da 24 saat grev ilan edildi

Fransa’da 24 saat grev ilan edildi

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Oryantal Didem ahlaksız teklifi canlı yayında anlattı! 'Para hiç sorun değil!'

Oryantal Didem ahlaksız teklifi canlı yayında anlattı! 'Para hiç sorun değil!'

Sevgililer gününe özel aşk dolu eşsiz bir hediye Altınbaş’ta sizleri bekliyor.

Sevgililer gününe özel aşk dolu eşsiz bir hediye Altınbaş’ta sizleri bekliyor.

Adriana Lima'dan Metin Hara itirafı! 'Metin beni...'

Adriana Lima'dan Metin Hara itirafı! 'Metin beni...'

Survivor'a damga vuracak!

Survivor'a damga vuracak!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Jennifer Lawrence ve Cooke Maroney nişanlandı

Parmağındaki yüzük ele verdi

Kıvanç Tatlıtuğ'un eski fotoğrafı sosyal medyaya damga vurdu

Kıvanç Tatlıtuğ'un gözleri kanatan kıyafeti

Emily Ratajkowski’nin kıyafeti olay oldu

Bu sefer olmadı! Dillere düşüren kıyafet

Sevda Demirel'in bu sözleri Defne Samyeli'yi kızdıracak

Şu kızına bir türlü çeki düzen veremedi

Survivor Hikmet Tuğsuz kimdir? Hikmet Tuğsuz kaç yaşında, pehlivan mı?

Survivor'ın iddialı ismi Hikmet Tuğsuz hakkında bilinmeyenler!

Survivor 2019 Ecem Onaran kimdir? Ecem Onaran nereli, kaç yaşında, hangi sporu yapıyor?

Survivor'ın dikkat çeken ismi Ecem Onaran kimdir?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.