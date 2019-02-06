Aleyna Tilki'ye Liam Vandiar’dan yorum geldi

Kariyeri için rotasını yurt dışına çeviren Aleyna Tilki, özel hayatıyla da dikkat çekmeye başladı. Önceki gün Tilki'nin bir paylaşımına Güney Afrikalı model Liam Vandiar, 'ateş' emojisiyle yorum yaptı.

Geçen günlerde Bostancı Gösteri Merkezi'nde konser veren Aleyna, önceki gün sahneden bir fotoğrafını paylaştı.

KAYITSIZ KALMADI!

Yakışıklı model Liam Vandiar ise Aleyna Tilki'nin bu karesinin altına 'ateş' emojisiyle yorum yaparak popçunun sahneyi yakıp geçtiği imasında bulundu.

Aleyna, Vandiar'ın bu yorumuna karşılıksız kalmadı. Tilki de Güney Afrikalı modele 'kalp' emojisiyle karşılık verdi.

Her yaptığıyla olay olan Aleyna Tilki, geçen aylarda dünyaca ünlü futbolcu David Beckham ile eşi Victoria Beckham'ın büyük oğlu Brooklyn Beckham'la Instagram'da takipleşerek gündem olmuştu.

