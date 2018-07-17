Ali Ağaoğlu ile ayrılan Duygu Su merak edilenleri anlattı!

Ali Ağaoğlu, kendisinden 38 yaş küçük sevgilisi Duygu Su Gülpınar ile yollarını ayırdı. Çok geçmeden Gülpınar yeni bir aşka yelken açtı.

Ağaoğlu ile ilişki yaşadığı dönemde eleştirilen ve kendisini 'elektrik faturamı ödeyemezsen siz yoktunuz' sözleriyle savunan Duygu Su Gülpınar, merak edilen soruları sosyal medya hesabında yanıtladı.

Doğum tarihin 21 Haziran 1995

Diş dolgusu estetik sayılıyorsa iki dişimde var...

Hikayelerdeki araba ve artık göreceğiniz her şey Bigutay ile ikimizin...

Hayatımdaki en değerli 3 kişi kuzenim Merve, kız kardeşim Jülide ve Bigutay...

Aldıklarımı iade ettim, kolumdaki bilekliği ben aldım!

Okulumu okurken stajyer antrenörlük yapıyordum. Daha sonra PT olana kadar devam ettim. İzmir'de birçok spor salonu açtık. Güzel işler yaptım.

Her şeyi geride bıraktım. 3 yıl önce de bir hayatım vardı. Yeni doğmadım!

Küçük bir kızken hep balerin olmak isterdim... Oldum. Balerin olup Royal'de dans etmek istedim... Olmadı. İnsanlara yardım edebilecek güce sahip olmayı istedim... Oldu. Ailemle hep mutlu yaşamak istedim... Olmadı.

Hep bir köpeğim olsun isterdim... Oldu. Şu sıralar da, hep böyle kalmak istiyorum. Umarım olur.

Beni yoktan var etmedi kimse. Ben vardım! Yüksekten uçmadım ben, çakılmamı beklemeyin!



