Ali Ağaoğlu, yeni yıla ailesiyle birlikte girdi

Ağaoğlu Şirketi'nin sahibi Ali Ağaoğlu, yeni yılı ailesiyle birlikte sahibi olduğu otelde karşıladı. Aşkları ile sıkça gündeme gelen ünlü iş adamı, "Ailem benim için her şeyden önemli ailem ile yılbaşlarını Uludağ'da kutluyorum" açıklamasında bulundu.

Yeni yıl ile ilgili düşüncelerini dile getiren Ağaoğlu şunları söyledi:

"Uludağ benim için maddiyattan çok manevi yönden önemli olan bir yer" diyen Ali Ağaoğlu, "Ailem benim için her şeyden önemli ailem ile yılbaşlarını Uludağ'da kutluyorum. Onun için çoluk çocuğumla yeni yıla girmek beni daha çok mutlu ediyor. Biliyorsunuz torunum da oldu. Torunum ile Uludağ'da yılbaşını kutlamak ayrı bir duygu" ifadelerini kullandı.

Gecede eski eşi Semra Ağaoğlu ile dans eden Ali Ağaoğlu, "İnşallah 2018 bütün kötülükleri ile birlikte geride kalmıştır. Hem dünya için hem Türkiye için 2018 çok olumlu bir yıl değildi. 2019 yeni umutlar ile hem ülkemiz için hem dünya için barış ve refah yılı olur. Yeni yıla yeni umutlar ile giriyoruz" dedi.

"BULUNDUĞUMUZ YER ATEŞTEN ÇEMBER"

"Yeni yılda başta ülkemize sağlık, huzur ve barış dolu bir yıl diliyorum" diyen Ağaoğlu, sözlerini şöyle bitirdi: "En başta huzur ve birliğe ihtiyacımız var. Özellikle içinden geçtiğimiz dönem için birlik ve beraberlik ülkemiz için çok önemli. Çünkü bulunduğumuz coğrafya ateşten bir çember bizim bunun üstesinden gelmemiz için birlik ve beraberliğimize daha çok önem vermemiz lazım." (İHA)

