Ali Ata: Müzik benim için evlat gibi, aşk gibi

İSTANBUL (DHA) - "Aşk" ve "Sevmez Olaydım" parçaları ile müzik piyasasında büyük yankı uyandıran Ali Ata, kariyerine dair açıklamalarda bulundu.

Çocukluk yıllarından bu zamana kadar hep hayali olan ve 2017 yılında bu hayalini albüm ile gerçekleştirdiğini söyleyen Ali Ata, "Müziği seviyorum. Yani benim bir parçam gibi. Evlat gibi, aşk gibi. Kendi alanımda iyi bir iz bırakmak, zirvede bırakmak, gelecekteki kuşaklara doğru dürüst şarkılar bırakmak istiyorum. En büyük hedefim Anadolu Rock olsun, alternatif müzik olsun, türkülerimiz olsun yeni kuşağa sevdirmek" dedi.

"BİR ŞARKI İLE MEŞHUR OLAN KİŞİLERLE GERÇEK SANATÇILAR AYNI TUTULMAMALI"

Sosyal medyada bir şarkı ile meşhur olan kişiler ile gerçek sanatçıların aynı tutulmaması gerektiğini belirten Ali Ata şu ifadeleri kullandı: "Hayat tecrübesi herkese göre tabii ki değişir. Kimi ailesinden yana, kimi dostundan, kimi arkadaşından, kimi eşinden, kimisi ise iş hayatından. Ama şunu da biliyorum ki hayatta insanın en büyük dostu kendisidir, ondan ötesi yoktur. Bir gün düştüğünüzde ya da zor günlerinizde arkanıza baktığınızda kimseyi göremediğinizde anlıyorsunuz ve zamanla tecrübe kazanıyorsunuz. Herkesin emeğine saygım var ama tek şarkıyla çıkan fakat devamı hiç gelmeyen birçok kişi biliyoruz. Herkes işini yapsın ama şöyle bir gerçek de var; halk karşılık veriyor, seviyor, bize de saygı duymak düşüyor."

"MÜZİK SEKTÖRÜ DİPSİZ BİR KUYU"

Ali Ata, müzik sektörünün eski heyecanının kalmadığını da kaydederek, "Çok haksız bir rekabet ve ortam var. Benim şarkılarımın hepsi organik, tek reklam, tek kuruş harcanmadan yürüyor. Gerek takipçilerim, gerekse beni seven, dinleyen herkes ile yeni şarkılarımızı yakında duyuracağız, paylaşacağız" diye konuştu.

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