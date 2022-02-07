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Ali Atay Hazal Kaya’yı aldattı mı? Ali Atay Twitter'da neden gündem oldu? Hazal Kaya ne paylaştı?

07.02.2022 12:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ali Atay Hazal Kaya’yı aldattı mı? Sosyal medyada dolaşan iddiaların ardından Ali Atay, Twitter'da trend topic oldu. Ali Atay'ın oyuncu eşi Hazal Kaya’yı aldattığı öne sürüldü. Bu iddiaların ardından Hazal Kaya sosyal medyada dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Peki Ali Atay Hazal Kaya’yı aldattı mı? Ali Atay Twitter'da neden gündem oldu? Hazal Kaya ne paylaştı? Gündeme bomba gibi düşen olaya ilişkin detaylar haberimizde...

Ali Atay Hazal Kaya’yı aldattı mı? Ali Atay Twitter'da neden gündem oldu? Hazal Kaya ne paylaştı?

Ali Atay Hazal Kaya çifti bir kez daha 2. Sayfa'da ele alındı. Magazin gündemine bomba gibi düşen 'aldatma' iddiaları sonrası Hazal Kaya flaş bir paylaşımda bulundu. Yaptıkları paylaşımlarla sk sık magazin programlarında ele alınan çiftin bu kez tatsız bir olay üzerinden gündem olması Ali Atay Hazal Kaya’yı aldattı mı? Ali Atay Twitter'da neden gündem oldu? Hazal Kaya ne paylaştı? sorularını beraberinde getirdi. Twitter gündeminde ilk sıralarda yer alan Ali Atay - Hazal Kaya çiftine ilişkin gündemdeki detaylara haberimizde yer verdik.

Ali Atay Hazal Kaya’yı aldattı mı?

ALİ ATAY HAZAL KAYA'YI ALDATTI MI?

Ali Atay -Hazal Kaya çifti ile ilgili Müge Dağıstanlı ile Gülsen Yüksel'in sunuculuğunu yaptığı 2. Sayfa isimli magazin programının sosyal medya hesabında dikkat çeken bir paylaşımda bulunuldu.

"Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

Vah Vah Vah...

Bir de örnek çift diyorduk!

Bir de bu aralar yıldönümlerini kutlayacaklar...

Zavallı kocasının 'gizli' çapkın olduğunu nereden bilsin.

'Gizli' de olan gizli kalmıyor maalesef!!!

Detaylar yarın canlı yayında!"

İsim verilmeden yapılan paylaşımın ardından akıllara Hazal Kaya-Ali Atay çifti geldi.

Tartışma yaratan iddia sonrası Ali Atay Twitter'da trend topic oldu. Ali Atay'ın isminin böyle bir paylaşımla anılmasının ardından ünlü oyuncunun eşi Hazal Kaya evlendikleri günden bir paylaşım yaptı.

ALİ ATAY TWİTTER'DA NEDEN GÜNDEM OLDU?

Ali Atay, Twitter'da 2. Sayfa programının Instagram hesabında yapılan kafa karıştıran paylaşımın ardından gündem oldu.

  1. Sayfanın paylaşımındaki kişinin meslektaşı Hazal Kaya ile evli olan Ali Atay olduğu öne sürüldü.

Ali Atay kısa sürede Twitter'da gündem olurken; çok sayıda sosyal medya kullanıcısı da "Çıkan bu haberlere kesinlikle inanmıyorum" şeklinde yorumlar yaparak çifte destek verdi.

HAZAL KAYA NE PAYLAŞTI?

Hazal Kaya tüm bu yaşananlar üzerine eşi Ali Atay ile pozunu sosyal medya hesabında paylaştı.

Hazal Kaya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Şu fotoğrafın üstünden nasıl üç yıl geçer aklım almıyor. Senle geçen her yıl birbirinden güzel! Nice yıllarımız olsun beraber. Sana çok aşığım"

Ali Atay Hazal Kaya’yı aldattı mı?

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HAZAL KAYA KİMDİR?

Hazal Kaya, 01 Ekim 1990 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. ilkokulu Gaziosmanpaşa İlköğretim Okulu'nda, liseyi İstanbul İtalyan Lisesi'nde okumuştur. İstanbul Bilgi Üniversitesi Sahne ve Gösteri Sanatları Yönetimi, Performans bölümüne 2009 yılında girmiştir. Annesi ve babası avukat olan Hazal Kaya, İstanbul Balat’ta büyüdü. 1997'de annesi ve babası ayrıldıktan sonra annesiyle yaşamaya başladı. Sanatın çeşitli alanlarıyla küçük yaşlarda ilgilenmeye başlamış ve 4.5 yaşında keman, 7 yaşında bale dersleri almaya başladı. Lisede, okulun tiyatro kolunda ve korosunda olan Hazal Kaya lise devam ederken katalog çekimlerine ve bazı ajanslara da başvuruda bulundu. Lisede eğitim hayatına devam ederken bir içecek firmasının reklam yüzü olmuştur.

2006 yılında Acemi Cadı dizisinde 46. bölümde konuk oyuncu olarak yer aldı. Pelin karakterini oynadı. 2007 yılında lise 2. sınıftayken ilk kez Genco adlı bir televizyon dizisinde başrol oynadı. Kanal D'de yayınlanan, Halit Ziya Uşaklıgil'in aynı adlı romanından uyarlanan Aşk-ı Memnu dizisinde Nihal Ziyagil'i canlandırmıştır. İlk oynadığı Film ise 2011 yılında gösterime giren Selçuk Aydemir’in yapımını üstlendiği Çalgı Çengi filmidir. Türkçe'yle birlikte İngilizce, İtalyanca ve Almanca dillerini de konuşabiliyor.

Hazal Kaya 6 yıllık beraberliğin ardından, 7 Şubat 2019 tarihinde Ali Atay ile nikah masasına oturmuştu.

Ali Atay Hazal Kaya’yı aldattı mı?

ALİ ATAY KİMDİR?

Ali Atay, 20 Nisan 1976 yılında Rize’de dünyaya geldi. Asıl adı Dursun Ali Atay’dır. Bir abisi vardır. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü’nden 1999 yılında mezun oldu.

1999 yılında Berkun Oya ile birlikte Krek adlı bir tiyatro topluluğunu İstanbul'da kurdu. Topluluk, kuruluşundan bu yana Berkun Oya'nın yazdığı ve yönettiği oyunları sahnelemektedir. Beyoğlu’ndaki Dulcinea’da "Adamlar" adlı bir gösteri yaptılar, İSM’de de "Op’la Zo’nun Dramı" adlı bir oyun oynadılar. Ali Atay, "Şapkadan Babam Çıktı" adlı dizide başarısız illüzyonist Maksut’u oynamıştır.

2004 yılında Çeşm-i Bülbül dizisinde konuk oyuncu olan Atay 2006 yılında Türkan Şoray'ın da oynadğı Cemile dizisinde Demir karakterine can vermiştir. Sırasıyla Eşref Saati, Yapma Diyorum ve Kılıç Günü dizilerinde rol aldı.

2011'de Leyla İle Mecnun dizisinde rolaldı. Ali Atay'ın Leyla İle Mecnun dizisindeki ekiple birlikte kurduğu “Leyla The Band” adını verdiği müzik gurubunda şarkı da söylemektedir.

2014 yılında başrollerinde Serkan Keskin ve Ertan Saban’ın oynadığı “Limonata” adlı sinema filminin senaryosunu yazdı ve yönetti.

Ali Atay, 2008 yılında balerin Ebru Cansız’la evlendi. 2013 yılında boşandı.

2017 yılında yönetmenliğini Can Ulkay'ın, senaristliğini ise Yiğit Güralp'in yaptığı Türkiye ve Güney Kore ortak yapımı savaş filmi "Ayla: The Daughter of War" da Astsb. Süleyman'ın gençliğini İsmail Hacıoğlu canlandırırken yaşlılık halini Çetin Tekindor canlandırmıştır. 1950 yılında başlayan Kore Savaşı sırasında yaşanan gerçek bir hikayeden uyarlanan filmde diğer rollerde ise Taner Birsel, Ali Atay, Meral Çetinkaya, Duygu Yetiş, Murat Yıldırım, Büşra Develi, Erkan Petekkaya, Esra Dermancıoğlu, Damla Sönmez, Altan Erkekli, Sinem Öztürk, Chaby Han (Çabi), Nilgün Kasapbaşoğlu, Burç Kümbetlioğlu, Caner Kurtaran, Kim Seol,Kyung-jin Lee gibi oyuncularla beraber rol aldı. Filmin müziklerini ise Fahir Atakoğlu yaptı.

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Ali Atay Hazal Kaya
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