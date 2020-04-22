Ali Atay'ı duygulandıran hediye

Ali Atay’ın hayranları da ünlü oyuncunun doğum gününde Kamboçya’daki bir köye Aynebilim Aşevi vasıtasıyla bağışta bulundu. Aşevinin yardım yaptığı çocuklar, üzerinde “Yaşamın bundan sonrası kalbinin güzelliği gibi geçsin. Oğlun Fikret Ali, eşin Hazal’la birlikte nice mutlu senelere” yazan kağıtlarla poz verdi. Fotoğraflar Ali Atay’ı duygulandırdı. Ünlü oyuncu, Twitter hesabından “Çok teşekkür ederim. Ne diyebilirim bilmiyorum. Çok mutlu ettiniz beni. Gözlerim doldu.” şeklinde bir mesaj yayınladı.





