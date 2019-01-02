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Ali Erkazan sevgilisine canlı yayında evlilik teklifi etti

MAGAZİN HABERLERİ  | 02.01.2019 13:51 | Son Güncelleme

Usta oyuncu Ali Erkazan kendisinden 23 yaş küçük Çağlar Kılıç ile Kanal D’de yayınlanan 2. Sayfa programına konuk oldu. Erkazan, 4 yıllık nişanlısına canlı yayında evlenme teklif etti.

Usta oyuncu Ali Erkazan kendisinden 23 yaş küçük Çağlar Kılıç ile tanışma hikayelerini canlı yayında anlattı:

"Çağlar’ı bir arkadaşın mekanında gördüm. Sonra yemeğe davet ettim. Çıkışta ‘motora bineyim de havam olsun’ dedim. Bacak boyum yetmeyince binemedim. O önden motorla gitti, ben arkadan. O yemekte benim içime bir sıcaklık oturdu. 2 gün sonra onu Ada’ya davet ettim. Gece orada kaldık. Onun gözlerine baka baka şiir okudum.

Ona bir teklif sundum. Bana düşüneceğini söyledi. 8 ay düşündü. Ildır’a gittim dizi çekmeye. Onu da çağırdım. Çağlar da düşünmüş, kararını vermiş. Bana göre ilk görüştüğümüz zaman başladık, ona göre ise Ildır’da başlamışız…

YAŞ FARKINI DERT ETMEDİM

Ben acele etmesem hala düşünüyordu. Yaş farkını ben hiç dert etmedim. Daha önce de böyle bir ilişkim oldu. Ben hayatımda hiçbir zaman ayrıntılarla ilgilenmedim.

Duygular devreye girince ve yaşananlar o problem gibi görünen şeyler kendi kendini eritiyor."

Usta oyuncu Ali Erkazan bunu anlattıktan sonra canlı yayında sevgilisine de evlilik teklif etti.

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