Ali Naibi'nin Fikret Orman, Ahmet Nur Çebi, Şenol Güneş ve Abdullah Avcı sözleri

Teknik direktör Şenol Güneş hakkında da övgüyle bahseden Naibi, “Şenol Güneş’in iş disiplini bambaşka, işini yaşayan bir insan. Şöyle bir anıyı anlatmak isterim: Napoli deplasmanına gidiyorduk; hafta boyu Napoli savunmasının kalecileri Pepe Reina’ya doğru tembel pas yaptıklarını söylemişti. Kenar yönetimi olan bizler bile bunu artık hafızamıza kazımış, o pas arasını Aboubakar’ın ne zaman yapacağını bekliyorduk. Nitekim Aboubakar o pas arasını yapıp, golü bulmuştu. Herhangi bir maça çıktığımızda dahi Şenol hoca rakipteki tüm oyuncuların boyundan kilosuna, önceden hangi takımlarda oynadıklarına ve neler yaptıklarına dair her şeyi bilir ve anlatır” ifadelerini kullandı.

“Abdullah Avcı, bu işin Türkiye’de farklı şekilde yapılabileceğini de bizlere gösteren bir hoca” diyen Ali Naibi, “Farklı departmanlara inanan ve her işin bir uzmanının olduğunu savunur. Sonunda kararı kendisi verse de her departmanın başındaki uzmanlarla fikir alışverişi yapmayı, onlar tarafından desteklenmeyi isteyen bir teknik adam. Beşiktaş’taki süresinin daha uzun olmasını isterdim ancak bugün yine Trabzonspor’un başında harika işler çıkarıyor” açıklamasında bulundu. "Futbol direktörlüğü kavramı Türkiye’de tam anlamıyla oturmuş bir kavram değil” açıklamasında bulunan Naibi, “Ben bu kavramı ikiye ayırıyorum: Bir, kulüp içerisinde kulübün de katkılarıyla yetişen futbol direktörleri. Bunlar kulüptekilerin ‘bizim çocuklar’ diye adlandırdıkları sınıfa giriyor. İkincisi ise, camianın dışından ithal ettiğimiz isimler var. Bu isimler de göreve ’Eti senin, kemiği benim’ olarak başlıyor. Sonrasında ‘Hadi birlikte yapalım’ deniyor. En sonda ise ’Hadi sen çekil, biz yapacağız’ dönemi geliyor. Yurtdışı ile kıyasladığımızda futbol direktörlüğü kavramı bizim ülkemizde tam olarak oturabilmiş değil. Bugün yurt dışındaki hangi futbol direktörüyle görüşsen, yetki alanlarının genişliğinden bahsediyorlar. Bizde ise organizasyonların tamamı bozuk, çünkü karar vericiler bu sektörden değil. Ancak Beşiktaş’ta beş sezon boyunca bu görevi yapmış olmak, gurur verici bir olay” şeklinde konuştu.

Fikret Orman ve Ahmet Nur Çebi hakkında da konuşan Ali Naibi, “İkisiyle de aynı yönetimde çalışma fırsatı buldum. Fikret Orman kulüp başkanıyken, Ahmet Nur Çebi de Ümraniye’den sorumlu yönetici durumundaydı. Her ikisinin de benim gelişimimde etkisi çok fazladır. Bizler profesyoneliz, farklı yöneticiler ile çalışıyoruz. Zaman zaman speküle edilen birçok konu oldu, ben Umut Güner ile de çalıştım Erdal Torunoğulları ile de çalıştım. Burada önemli olan organizasyon. Fikret Orman, çok vizyoner ve zeki bir insan. Ahmet Nur Çebi’nin de iş disiplinini ayrı tutmak isterim.’’

“BEŞİKTAŞ’I SEVEN İNSANLAR DÜNYANIN HER YERİNDE VAR”

Yapılan transferlerin teknik direktör, futbol direktörü veya sportif direktörler tarafından tek başına yapmadığını belirten Naibi, “Burada bir ekip söz konusu, her kulübün scout departmanı var. Bizim kulüpte kurduğumuz bir veri analiz departmanı vardı. Transfer zamanında hocaya istediği bölgeleri, oyuncunun özelliklerini ve Avrupa ile Türkiye’de bu özelliklere yakın üçer tane oyuncu örneği verir misin diye sorardık. Bu bilgiler alındıktan sonra scout ve veri analiz departmanları çalışmalarına başlardı. Gelen listelere göre oyuncuların menajeriyle futbol direktörü veya sorumlu yönetici görüşür, ardından hocaya elimizde bu listelerden isimler somut olarak ortaya çıkar ve hocaya iletilir. Hocanın öncelik gösterdiği isimlerle görüşmeler başlanır. Scout kelime anlamı olarak ‘iz aramak’ anlamına gelir. Scouting ise oyuncu keşfetmeyi söylüyor bize. Bizde şöyle bir yanlış anlaşılma var, ‘Bu oyuncu scout mu edilir? Herkes biliyor bu oyuncuyu’ diyorlar. Biz oyuncuların bize hep hoş gözükmesine dikkat ediyoruz maalesef. Stoperimiz gol atsın ve rakibin kafasını kırsın. Zamanında Önder Özen görev alırken bizde, bir gönüllü scout ağı kurmuştu Beşiktaş. Çok ilginç raporlar geliyordu. Bu bilgileri, bu raporları değerlendirdiğimizde yeni şeyler öğreniyorduk. Çünkü Beşiktaş genel kurul üyeleri, Beşiktaş’ı seven insanlar dünyanın her yerinde var” açıklamasında bulundu.

En heyecanlandığı ve iz bırakan transferin Mario Gomez olduğunu vurgulayan Naibi, “Yaklaşık 20-25 günlük bir süreç vardı o transferde. Hatta Mario haricinde bir oyuncuyla (Dame N’Doye) daha anlaşmaya varmıştık ve uçak biletlerine kadar alınmıştı. Mario sonrasında teklifimizi kabul ettiğini söyledi ve tekrardan ona yöneldik. İnsanlar şöyle bakıyor: ‘N’Doye’u alacaklarmış, ne kadar vizyonsuzlar’ diyorlardı ama bunu bilemezsin belki o da çok farklı işler yapacaktı… Mario ise bir projeydi, hem onun Milli Takıma gitmesi hem de bizim marka olarak çokça ön plana çıkacağımız bir profildi. Bu anlamda onun transferi, oynadığı oyun ve sonrasında kazanılan şampiyonluk tam istediğimiz gibi olmuştu” dedi.