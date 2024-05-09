Ali Poyrazoğlu'ndan samimi açıklamalar! "Sevişmek dediğimiz yarım saat bir saat sürsün..."

Ali Poyrazoğlu Sibel Arna'nın programına konuk olarak yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. Önemli olan şeyin sevişmek değil kalan 23 saatte güzel vakit geçirebilmek olduğunu söyleyen Ali Poyrazoğlu gündem oldu.

Usta oyuncu açıklamasında "Ne kadar büyük aşk yaşadığını düşünürsen düşün sonunda bir şeyi kabul etmen lazım ki karşındakiyle partnerinle eğer dost olmasını beceremiyorsan hani sevişmek dediğimiz yarım saat bir saat sürsün de gün 24 saat, 23 saati dolduracak bir şeyler yapamıyorsan beraber o zaman aşk dediğimiz olgu yok ortada" dedi.

"Biz çok güzel zaman geçirdiğimiz için çok uzun sürdü" diyen Poyrazoğlu aşk acısına reçel yapmanın iyi geldiği söyledi.

Ali Poyrazoğlu "Depresyondaydım ayrılıktan sonra, üst komşum geldi bir gün. Aşk acısına çok kolay reçel yap reçel yaparken bunları düşünemezsin dedi. Aşk açısını unutmak için bir süre bütün reçelleri denedim" diyerek Sibel Arna'yı güldürdü.

Usta isim "Çivi çiviyi söker" diyerek devamında şunları söyledi:

"ORGAZM ANINDA..."

"Doğru bir şey var ya da benim yaşamım da öyle olmuş şimdi ayrıldın ya birisinden onun teni sende kalır. O dokunuş o birbirinize geçen elektrik o dokunuşta ortaya çıkanserotonin, dopamin, vücuttaki endorfin kimyasal değişiklik falan filan o sende kalıyor. Hepsi güzel ama, bilim adamları tıpta sevişme olgusuna şöyle bakıyorlar; iki tarafında vücudundaki serotonin, dopamin, endorfin hormonlarının kanda dolaşırken yarattığı kimyasal değişiklik orgazm anında kalpten beyne kan vurduğunda beyinde şimşek çakıyor fosfor salgılıyor. İşe bu gözle baktığın zaman farklı... Bunun yanında tenin hafızası var. Birliktelik kopunca yeni biri olduğunda çivi çiviyi söker."

2.5 MİLYON DOLARLIK ZARAR

50 yıllık sanat birikiminin yandığını dile getiren Ali Poyrazoğlu tüm sanat eserlerinin, kuklalarının, resimlerin, tabloların yandığını 30 yıllık Ali Poyrazoğlu tiyatrosundan hiçbir şeyin geriye kalmadığını da açıkladı.



Usta isim sigorta süreçlerinde ise 2.5 milyon dolarlık bir zararı olduğunu ama ödeme alamadıklarını söyledi.







