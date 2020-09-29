Ali Sürmeli açıklaması! Son durumu nasıl?

Oyuncu Ali Sürmeli, evinde rahatsızlanınca Kadıköy'de bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı.

Tansiyona bağlı beyin kanaması geçirdiği belirlenen Sürmeli, hemen ameliyata alındı. Başarılı bir ameliyat sonrası yoğun bakım servisinde tedavi gören Sürmeli’nin doktoru sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

“GENEL DURUMU İYİ”

Sanatçının sağlık durumuyla ilgili yazılı bir açıklama yapan Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Ferda Çağavi, şunları söyledi: “Hastamız 27 Eylül Pazar günü, kusma ve hıçkırık şikayetiyle hastanemizin acil servisine başvurdu. Yaptığımız tetkiklerinde beynin sağ ön tarafında yüksek tansiyona bağlı kanama tespit edildi ve aynı gün ameliyata alındı. Ameliyat sonrası yoğun bakım servisinde takip ve tedavisine devam ediliyor. Şu anda genel durumu iyi ve bilinci açıktır, felç geçirmemiştir. Kendisine acil şifalar diliyoruz.”

Sürmeli’nin oğlu Eren Sürmeli, dün yaptığı açıklamada “Kötü bir durum yok. Her şey iyi geçmiş. Normalde uyutacaklardı, iki-üç gün. Ama ondan vazgeçmişler ameliyat iyi geçtiği için. Şimdi yavaştan uyandırmaya başlamışlar. Şu anda bir sıkıntı, problem yok” demişti.

Oktay Kaynarca ve Mahsun Kırmızıgül de dün Sürmeli'yi görmek için hastaneye gitmişti.

