MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Ali Sürmeli'den haber var! Yoğun bakımdan çıktı

Ali Sürmeli'den haber var! Yoğun bakımdan çıktı

05.10.2020 11:16 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Ali Sürmeli'den haber var! Yoğun bakımdan çıktı

27 Eylül Pazar günü kusma ve hıçkırık şikayetiyle gelen ve yüksek tansiyona bağlı beyin kanaması nedeniyle acil ameliyata alınan oyuncu Ali Sürmeli yoğun bakımdan çıktı. Sanatçının tedavisi serviste devam edecek.

Sanatçının sağlık durumuyla ilgili yazılı bir açıklama yapan Acıbadem Kadıköy Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Ferda Çağavi, şunları söyledi: “Hastamız 27 Eylül Pazar günü, kusma ve hıçkırık şikayetiyle hastanemizin acil servisine başvurdu. Yaptığımız tetkiklerde beynin sağ ön tarafında yüksek tansiyona bağlı kanama tespit edildi ve aynı gün ameliyata alındı. Ameliyatının ardından yoğun bakımda tedavisi devam eden sanatçımızın ameliyat sonrasında oluşan kafa kemiği defektini 2 Ekim Cuma günü gerçekleştirdiğimiz operasyonla giderdik. Genel durumu iyi olan hastamızı yoğun bakımdan çıkartarak, servise aldık. Ali Sürmeli’nin bundan sonraki tedavisi serviste devam edecek. Kendisine acil şifalar diliyoruz.”


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yine ortaya çıktılar! Yer: Taksim... '1 saati 5 lira' Yine ortaya çıktılar! Yer: Taksim... '1 saati 5 lira'
Helikopter itirafı! '100 milyon dolar falan…' Helikopter itirafı! '100 milyon dolar falan…'
Kırmızı Oda'da Piraye'nin eşi Tarık kimdir?Kırmızı Oda'da Piraye'nin eşi Tarık kimdir?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Herkesi şaşırttı! Koronavirüse yakalanan Trump'tan sürpriz hamle

Herkesi şaşırttı! Koronavirüse yakalanan Trump'tan sürpriz hamle

Türkiye günlerce bu olayı konuşmuştu! Savcının o sorusuna bakın ne yanıt vermiş

Türkiye günlerce bu olayı konuşmuştu! Savcının o sorusuna bakın ne yanıt vermiş

Taksim'deki değnekçiler yine devrede: Bir saati 15 lira

Taksim'deki değnekçiler yine devrede: Bir saati 15 lira

Eylül ayı enflasyon rakamları açıklandı

Eylül ayı enflasyon rakamları açıklandı

Köpeklerin bulduğu kafatası olayında yeni gelişme

Köpeklerin bulduğu kafatası olayında yeni gelişme

Evin bir odasından 42 düzensiz göçmen çıktı

Evin bir odasından 42 düzensiz göçmen çıktı

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Kırmızı Oda paylaşımı güldürdü! 'Kocam izin vermiyor...'

Kırmızı Oda paylaşımı güldürdü! 'Kocam izin vermiyor...'

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

İstanbullu Gelin'in gerçek hikayesini anlattı!

İstanbullu Gelin'in gerçek hikayesini anlattı!

Sevilen dizide skandal hata! İzleyicinin gözünden kaçmadı

Sevilen dizide skandal hata! İzleyicinin gözünden kaçmadı

Olay video! Anlattıkları Esra Erol'u şoke etmiş

Olay video! Anlattıkları Esra Erol'u şoke etmiş

Diğer Haberler

Müde Anlı'da Tuğba Keleş cinayetinde dehşete düşüren ses kaydı ortaya çıktı: Erdoğan'a tapıyorum diyeceksin

Dehşete düşüren ses kaydı ortaya çıktı: Erdoğan'a tapıyorum diyeceksin

Çocuktan Al Haberi sunucu Doğa Rutkay’a Evrim Akın’dan tam destek geldi!

Eski sunucudan ilk yorum geldi!

'Ken Bebek' Jessica Alves geçtiğimiz yıl kadın olmuştu! Sokakta aşka geldi

Sevgilisi göğsünü kapatmaya çalıştı ama...

Seda Sayan'dan operasyon sonrası ilk paylaşım

Operasyon sonrası ilk paylaşım! Nefes kesti...

Namuslu filminin Gönül Hanım'ı bakın şimdi ne yapıyor

Müdürün odasında basılmıştı! Bakın şimdi ne yapıyor?

Kayra Şenocak 40 kilo verdi

Ünlü oyuncunun azmi! 40 kilo verdi

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.