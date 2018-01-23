MAGAZİN

Ali Uğur Akbaş'dan Deniz Akkaya'ya cevap

MAGAZİN HABERLERİ | 23.01.2018 17:09 | Son Güncelleme 3 saat önce

Oyuncu ve şarkıcı Yeliz Yeşilmen'in eşi Ali Uğur Akbaş, sosyal medyada yayınlanan beyaz atletli fotoğrafı üzerine eski manken Deniz Akkaya'nın yaptığı olay yoruma yanıt verdi.

Ali Uğur Akbaş'dan Deniz Akkaya'ya cevap

Kocası Ali Uğur Akbaş'a kahvaltı hazırlayıp yataklarında doğum günü sürprizi yapan Yeliz Yeşilmen, o anın fotoğrafını sosyal medya hesabından “Mutlu yıllar aşkım. Bugün doğum günü” notuyla yayınlamıştı. Bu kareden sonra eski manken Deniz Akkaya, aynı kareye, "Günaydın sevgilim ne güzel bir gün değil mi? Kahvaltıdan önce biraz daha sevişelim mi?" yorumunu yazmıştı.

Magazin D'ye konuşan Ali Uğur Akbaş, "Gereksiz, lüzumsuz bir konu. Bir insanın evinde atletli olması kadar daha doğal bir hadise var mı? Sanırsınız ki dışarıda bir yerde basılmışız ve herhangi birinin işine göz dikmişiz. Her şeyiyle bitmiş bir insan Deniz Akkaya. Çok kızdım. Evde atlet oluşumuzdan dolayı neredeyse ceza verecekler. Atlet, Türk erkeğinin sembolüdür. Kim atletsiz dolaşabilir?" ifadelerini kullandı.

Yeliz Yeşilmen ise "Bizim yetişemeyeceğimiz çok çok yukarılardaki entellektüel camiasını bilemicem alkışlandı mı? Bildiğimiz biz de halkız, halk yuhaladı resmen" açıklamasını yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
ali uğur akbaş deniz akkaya

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