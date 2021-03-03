Alice Eve korku filmi “The Queen Mary”nin başrol oyuncusu olacak

Uzay Yolu (Star Trek) film serisinin yıldızı Alice Eve, yeni projesini duyurdu. Bilim-kurgu türündeki filmlerinden sonra Eve, yepyeni bir formdaki rolüyle sevenlerinin karşısına çıkacak. Açıklamaya göre, Gary Shore’un yönetmenliğini üstleneceği “The Queen Mary”nin başrol oyuncusu olması için Alice Eve ile anlaşma sağlandı. Shore’un korku filmlerinin üçleme olması planlanıyor. Üçlemenin ilk filminin adı The Queen Mary olarak açıklandı.

The Queen Mary filminin konusu henüz net bir şekilde açıklanmadı. Ancak kaynaklarda yer alan bilgilere göre film, Long Island’a kalıcı olarak demirlenen bir geminin korkutucu hikayesini konu alacak. Gemininin hikayesi gerçek bir olaya dayanıyor ve perili mekanlar listesinde yer aldığı biliniyor. Her yıl bu gemiye 1 milyondan fazla ziyaretçi akın ediyor.



