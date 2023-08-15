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  4. Alina Boz aşka geldi! Sevgilisi Umut Evirgen'le romantik pozu sosyal medyayı salladı

Alina Boz aşka geldi! Sevgilisi Umut Evirgen'le romantik pozu sosyal medyayı salladı

15.08.2023 10:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu Alina Boz, 4 yıldır birlikte olduğu Mithat Can Özer ile ayrıldıktan sonra gönlünü işletmeci Umut Evirgen'e kaptırdı. Ünlü çiftin birlikteliği magazin gündemine bomba gibi düştü. Umut Evirgen ile yeni bir aşka yelken açan güzel oyuncunun son paylaşımı olay oldu.

Uzun yıllardır Sezen Aksu'nun oğlu Mithat Can Özer ile aşk yaşayan Alina Boz sevgilisiyle geçtiğimiz haftalarda ayrıldı. Güzel oyuncu, ayrılıktan kısa bir süre sonra daha önce Tuba Büyüküstün, Melisa Şenolsun, Serenay Sarıkaya gibi ünlü isimlerle birlikte olan işletmeci Umut Evirgen'le yeni bir aşka yelken açtı.

Evirgen, Alina Boz'u sırtına aldığı bir kareyle sosyal medya hesabından birlikteliklerini ilan etti. Bu kare magazin gündeminde uzun süre yer aldı. Ünlü çift, şimdi ise Alina Boz'un gece yarısı yaptığı paylaşımla çok konuşuldu.

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Sevgilisi Umut Evirgen’le romantik pozunu ınstagram sayfasından takipçileri ile paylaşan Alina Boz kısa sürede gündem oldu. Alina Boz ve Umut Evirgen'in aşk dolu karesine sosyal medyada yorum yağdı.

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Ünlü çiftin karesine; 'Bence adam büyü yapıyor', 'Alina'yı rahat bırak', 'Ay hepsine alıştım buna alışamam' gibi yorumlar yapıldı.

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