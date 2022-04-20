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Alişan, 3 yaşındaki oğluna masaj yaptırdığı için gelen tepkilere cevap verdi

20.04.2022 10:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şarkıcı Alişan'ın sosyal medya hesabından oğluna masaj yaptırdığı anları "Survivor'u masaj yaptırmadan izleyemez" sözlerini yazarak paylaşması tepki topladı. Kısa sürede Twitter'da çok konuşulanlar arasına giren Alişan, konu hakkında yaptığı açıklamada "Oğlum sadece ısrar etti diye, yapılıyor gibi gösterip fotoğrafını çekip paylaştım." dedi.

Alişan, 3 yaşındaki oğluna masaj yaptırdığı için gelen tepkilere cevap verdi

Geçtiğimiz aylarda eşi Buse Varol ile evliliğinde kriz yaşayan ve boşanmanın eşiğinden dönen Alişan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla adından söz ettirdi. 3 yaşındaki oğlunun masaj yaptırırken çektiği bir fotoğrafını paylaşan şarkıcıya tepki yağmaya başladı.

"SURVIVOR'U MASAJ YAPTIRMADAN İZLEYEMEZ"

Şimdilerde konserlerinin yanı sıra TRT 1 ekranında program yapan Alişan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla konuşulmaya devam ediyor. Ev hallerini takipçileriyle paylaşan şarkıcı, 3 yaşındaki oğlunun masaj yaptırdığı bir fotoğrafı yayınlayarak "Survivor'u masaj yaptırmadan izleyemez" notunu düştü.

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PAYLAŞIMINA TEPKİ YAĞDI

Paylaşımının ardından kısa sürede Twitter'da gündem olan Alişan için "Parayı bol bulunca oğluna masaj yaptırmış", "Bu nasıl bir görgüsüzlüktür" ve "Alişan'ın oğlu olmak varmış" gibi yorumlar yapıldı.

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"VAH VAH VAH! NASIL BÖYLE BİR ŞEY YAPTIM"

Gelen tepkilere sosyal medyadan yanıt veren Alişan, "Oğlum sadece ısrar etti diye, yapılıyor gibi gösterip fotoğrafını çekip paylaştım.
Maşallah, Afrikada'daki çocuklardan tutun da, Ukrayna'daki çocuklara, oradan da ülkemizdeki sorunlara kadar gitmiş yazdıklarınız...
Beddualar, küfürler hakaretler de cabası... 26 yıldır çalışıp, yüzlerce bölüm dizi çeken, binlerce konser veren, TV programları yapan birisi olarak 300 TL ödeyip masaj yaptırmam ne garip değil mi? Ne kadar lüks değil mi? Vah vah vah... Alişan oğluna masaj yaptırmış! Yazıklar olsun bana nasıl böyle bir şey yaptım! " dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Alişan
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