Alişan ameliyat olacak!

Sözcü'nün haberine göre, 41 yaşındaki Alişan'ınses tellerinde bir kist olduğu ortaya çıktı. Alişan, ilerleyen günlerde ameliyat masasına yatarak ses tellerinde bulunan kisti aldıracak.

Gerçekleşecek bu ameliyat sonrası Alişan'ın kısa bir süre konuşamayacağı ve sahnelerden uzak kalacağı öğrenildi.

ALİŞAN NE ZAMAN EVLENİYOR?

Alişan, nişanlısı Eda Erol'dan Eylül 2017'de ayrılmış, 'Dostlar Mahallesi' dizisinin setinde tanıştığı Buse Varol ile de dört ay önce aşk yaşamaya başlamıştı. Çift 6 Mayıs'ta Maçka'daki Swissotel'de evlenecek.

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