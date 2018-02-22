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Alişan ameliyat olacak!

MAGAZİN HABERLERİ  | 22.02.2018 17:10 | Son Güncelleme

Oyuncu Buse Varol ile evlilik sürecinde olan türkücü Alişan'ın ses tellerinde bir sorun olduğu ve ameliyat masasına yatacağı öğrenildi

Alişan ameliyat olacak!

Sözcü'nün haberine göre, 41 yaşındaki Alişan'ınses tellerinde bir kist olduğu ortaya çıktı. Alişan, ilerleyen günlerde ameliyat masasına yatarak ses tellerinde bulunan kisti aldıracak.

Gerçekleşecek bu ameliyat sonrası Alişan'ın kısa bir süre konuşamayacağı ve sahnelerden uzak kalacağı öğrenildi.

ALİŞAN NE ZAMAN EVLENİYOR?

Alişan, nişanlısı Eda Erol'dan Eylül 2017'de ayrılmış, 'Dostlar Mahallesi' dizisinin setinde tanıştığı Buse Varol ile de dört ay önce aşk yaşamaya başlamıştı. Çift 6 Mayıs'ta Maçka'daki Swissotel'de evlenecek.

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