MAGAZİN

Alişan aşkta kazandı, işte kaybetti!

MAGAZİN HABERLERİ | 02.01.2018 16:30 | Son Güncelleme 41 dakika önce

Alişan'ın aşkı bulduğu dizi Dostlar Mahallesi, ekranlara 4 bölüm dayanabildi. Reytinglerde istediği başarıyı yakalayamayan dizi final karar aldı. Dostlar Mahallesi dizisinden geriye sette başlayan Alişan ve Buse Varol aşkı kaldı.

Alişan aşkta kazandı, işte kaybetti!

Alişan'ın yeni dizisi ekranlara 4 bölüm dayanabildi, yapım yayından kaldırıldı. Kanal D ekranlarında yayınlanan Dostlar Mahallesi dizisi, Zeynep Eronat, Ersin Korkut, Hande Katipoğlu,

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DİZİ TUTMASA DA ALİŞAN AŞKI BULDU
Nişantaşı'nda gazetecilerle karşılaşan Alişan, "Revize edilen 5. bölümü bekliyoruz" derken Çağla Şıkel ise "Reytingler iyi değil ama yapacak bir şey yok. Kısmet" yorumunu yapmıştı. Ancak geçen cumartesi dizinin ekrana gelen üçüncü bölümünün reytingleri kötü çıkınca 4. bölümde final kararı alındı. Dostlar Mahallesi dizisinden geriye sette başlayan Alişan ve Buse Varol aşkı kaldı.

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